Doliu în "Las Fierbinţi", a murit actorul Constantin Drăgănescu! Anunţul trist a fost făcut de Mirela Oprişor

Constantin Drăgănescu a murit. "Dumnezeu să te odihnească! Vei rămâne mereu în inima mea", a scris Mirela Oprișor, pe contul ei de Instagram. Gianina din Las Fierbinți a postat și ea un mesaj: ”Dumnezeu să îl ierte”.

Constantin Drăgănescu s-a născut la Constanța și a absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1961. A jucat în multe filme și piese de teatru și chiar filme și telenovele produse de Pro TV.

VESTE TERIBILĂ despre celebrul Giani din LAS FIERBINŢI. Medicii au făcut ANUNŢUL DUREROS

Unul din rolurile care l-a făcut cunoscut și pentru cei tineri a fost rolul său din Las Fierbinți, unde a jucat alături de Aspirina, cea care a și făcut anunțul decesului său.

Constantin Drăgănescu va fi înmormântat fără să fie depus la teatru, cum se practică deobicei, deoarece starea de urgență interzice prezenta a mai mult de 8 persoane la ceremoniile funerare. Filmografie Constantin Drăgănescu

Coborâm la prima (2018)

Un etaj mai jos (2015) – Dan

Cel ales (2015)

Condamnat la viață (2013) – Markus

Câinele japonez (2013)

Carmen (2013) – tatăl lui Puiu

Sunt o babă comunistă (2013) – nea Pancu

Las Fierbinți (2012) – Drăgănescu

Ursul (2011) – nuntaș bătrân

Amintiri din Epoca de Aur 1 – Tovarăși, frumoasă e viața! (2009) – Administrator bloc

Medalia de onoare (2009)

O secundă de viață (2009)

Bomboane de ciocolată (2007)

California Dreamin’ (nesfârșit) (2007) – bunicul

Cu un pas înainte (2007) – Vasile Leonte (1 episod, 2007)

Tache (2007) – Bobicescu

Cu inima îndoită (2006) – Emil

Margo (2006)

Marilena de la P7 (2006) – Nea Costel

Nevroze nocturne (2006)

15 (2005)

Challenge Day (2005) – Administrator

Le tramway d’Andréa (2005) – Le chef de dépôt

Camera ascunsă (2004) – Nea Tomiță

Italiencele (2004) – Nea Chitu

Milionari de weekend (2004) – Nea Alecu

Maria (2003) – fratele lui Ion

Niki Ardelean, colonel în rezervă (2003) – Le gerant de l’immeuble

Filantropica (2002) – Tatal

Țăcăniții (2002)

Turnul din Pisa (2002)

În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură (2001)

Marfa și banii (2001) – tatăl lui Ovidiu

Epicentru (2000) – Passenger #1

Zack și sabia vrajită (1999) – Old Man with Cart

Trenul vieții (1998)

Omul zilei (1997)

Brâncuși (1996)

Asfalt Tango (1995)

Dark Angel: The Ascent (1994) – Man in Hell

Începutul adevărului / Oglinda (1994)

Cel mai iubit dintre pământeni (1993)

E pericoloso sporgersi (1993) – Stage Manager

Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight (1993) – gropar

Balanța (1992)

A unsprezecea poruncă (1991)

Șobolanii roșii (1991)

Secretul armei secrete (1988)

Glissando (1985)

Secvențe (1982)

Am fost șaisprezece (1979)

Din nou împreună (1978) – Talica

Actorul și sălbaticii (1975)

Departe de Tipperary (1973)

Nu-ți plătesc (1968)