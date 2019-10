Articol publicat in: Life

DOLIU ÎN LUMEA BUNĂ. A murit Regina Sprâncenelor. "Să veghezi de sus asupra celor dragi ţie"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Cristina Chirica, una dintre cele mai apreciate stiliste de sprâncene din Vaslui s-a stins din viaţă la 46 de ani. Foto: adevarul.ro Doliu în lumea cosmeticienelor, Cristina a pierdut lupta cu cancerul la sân, afecţiunea nemiloasă pe care a încercat în zadar să o învingă, scrie adevarul.ro. Apreciată pentru măiestria cu care lucra, era cunoscută pe plan local drept „o regină a sprâncenelor". Citeşte şi Ultimele imagini cu profesoara care şi-a pierdut viaţa în accidentul cumplit din Iaşi. Momente EMOŢIONANTE alături de elevii săi "Ştiu că nu este bine să pui la îndoială hotărârile celui de sus ... că El e cel care ştie cel mai bine cât ne este dat să ducem, când ne soseşte ceasul ... Dumnezeu a grăbit plecarea ta doar pentru că El are întotdeauna nevoie de oameni buni. Din pacate ai fost aleasă să părăseşti această lume într-un mod atât de dur ... nu meritai asta ...viaţa e nedreaptă! Să veghezi de sus asupra celor dragi ţie ... zbor lin spre înaltul cerului, suflet frumos! Adio, înger al sprâncenelor ...pe mai târziu", a scris o apropiată a Cristinei. loading...

