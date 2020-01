Doliu în lumea cinematografiei! Îndrăgitul actor s-a stins din viaţă la spital

Este vorba despre Derek Fowlds. Actorul a murit la Spitalele Regale Unite Bath la primele ore ale dimineții, după ce a suferit pneumonie care a dus la stop cardiac, a spus familia actorului.

"A fost foarte iubit de către toți cei care l-au întâlnit, el nu spunea niciodată un cuvânt urât despre nimeni și era atât de respectat, adorat de toată lumea", a spus asistenta lui personală și prietena său, Helen Bennett.

Bărbatul era cunoscut pentru rolul lui Bernard Woolley jucat în comediile britanice "Yes Minister" și "Yes Prime Minister". Apoi, din 1983 până în 1985 a avut rolul principal din "Affairs of the heart". A avut și un rol sinistru în thrillerul politic din 1990, "Die Kinder".

Fowlds l-a jucat mai apoi pe Oskar Blaketon în drama polițistă "Heartbeat".