Doliu în România. A murit după ce medicii l-au resuscitat timp de 16 ore

Un apel la 112, facut ieri, 13 mai, in jurul orei 18:00 a pus pe jar pompierii. Un baietel de 7 ani a cazut intr-o fantana in localitatea Varsolt. la fata locului au intervint Sectia Simleu, SMURD Simleu, echipajul TIM si AT 5002 Zalau. Drumul spre locul sesizat a fost foarte greu accesibil si s-a inaintat cu dificultate. Adancimea bazinului a fost de aproximativ 4 metri si diamentrul de aproximativ 1 metru. S-a intervinit pentru scoaterea apei din fantana cu ajutorul a doua motopompe. Cand nivelul apei a scazut sub 0,5 metri, pompierii au descoperit corpul copilului. S-a intervinit rapid pentru scoaterea acestuia din fantana si s-a inceput manevrele de resuscitare. Baietelul a fost gasit din pacate fara suflare, iar fantana era situata pe un câmp izolat, greu accesibil. Copilul a fost transportat cu ambulanta TIM la UPU Zalau, fara a avea functii vitale.

Medicii de la UPU Zalau s-au lupta pentru viata copilului si nu s-au dat batuti

Chiar daca au trecut deja 16 ore de cand copilul de 7 ani a fost scos din fântâna în stop cardiorespirstor cu 19,5 grade la preluarea de catre echipajul medical, medicii at continuat manevrele de resuscitare si încalzirea pacientului. La ora 10:34, medicii UPU Zalau au decis sa opreasca manevrele de resuscitare si au declarat decesul minorului.

Care a fost motivul pentru care au medicii au efectuat atatea ore manevrele de resuscitare? Era posibil ca apa rece din putul respectiv sa fi „conservat” practic organele vitale ale micutului si sa nu se fi produs leziuni ireversibile. In acest caz este insa extrem de important ca hipotermia sa se fi instalat inainte de inec, insa medicul coordonator este cel care decide daca se continua resuscitarea si cat timp. Protocolul spune ca atunci cand este declarat decesul, “corpul trebuie sa fie cald”, adica temperatura corporala sa aiba 35-36 grade Celsius. Cum procedurile aplicate in spital reincalzesc trupul cu 1 grad pe ora, resuscitarea continua pana la reincalizirea la temperatura normala. Sansele sa isi revina sunt foarte mici, aproape imposibil dupa atata timp, dar in literatura de specialitate au fost 2-3 cazuri in care pacientii si-au revenit. Doar medicul coordonator decide daca se agata de acea sansa sau nu.