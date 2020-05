Doliu în showbizul românesc. Anunţul trist a fost făcut pe Facebook

Nuami Dinescu, cunoscută publicului larg ca Tanța lui Teo, este în doliu. Actrița a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant după ce și-a pierdut mama.

Nuami Dinescu a scris pe Facebook un mesaj emotionant despre mama ei. Cuvintele de adio sunt insotite de o fotografie in care apar impreuna. "Ea a fost mama mea. Fără frica, consecventa în credința ei în Dumnezeu, curajoasa, blanda și buna 'asa cum trebuie sa fie un creștin adevărat', ne-a spus acum citeva zile 'sa va îmbrăcați frumos, sa-ti pui pălărie'! Mama se pregătea de Marea Plecare, copiii nu înțeleg asta și nu sunt niciodată pregătiți. Te iubesc, sufletul meu bland și bun! Pana cat o sa respir eu o sa fii cu mine și nu o sa fac nimic, niciodată ce nu ți-ar plăcea. Dumnezeu sa te odihnească în pace, mama mea bună!", a scris actrita Nuami Dinescu pe pagina ei de Facebook.

"E și ruj care, probabil, s-a si întins, dar ce contează? Poate bate vântul, se misca masca, ma vede cineva și remarca rujul, întins, dar e ruj, totuși... Cand ajung înăuntru fac o poza ca lumea, ca acus ieșim în lume și nu vreau sa va stric fengsuiul. Bine, mi-a zis mama, acum citeva zile, pentru prima oara în viata ei, cu vocea ei slăbită, ca suntem frumoase, "ce fete frumoase am!" Acu', vreau, nu vreau, trebuie sa arat "tipla". Bine, a mai zis și sa-mipun pălărie... Mi-a dat teme mama", scria, in urma cu trei zile, Nuami Dinescu, in dreptul fotografiei cu masca de protectie pe figura.

Nuami Dinescu și-a început cariera în televiziune în anii 2000 când Teo a luat-o pe post de asistentă în emisiunea Teo show de la Pro TV. A făcut parte din echipa lui Teo Trandafir și după ce aceasta a plecat de la Pro TV. Nuami Dinescu continunând să fie co-prezentatoarea Teo show la Romantica TV și Prima TV.

După ce Teo s-a retras din televiziune pentru câțiva ani, Tanța a început să-și renege rolul avut în Teo show și să le ceară celor care o cunosc să fie numită pe nume, deranjând-o numele de „Tanța”.

A mai încercat să fie prezentă în televiziune la TVR 2 unde a prezentat o emisiune de după-amiază, însă programul a fost scos din grila TVR.

Ulterior a anunțat că se retrage și din teatru unde a avut roluri secundare în diverse piese.