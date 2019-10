Donald Trump a fost huiduit de spectatori la finala Ligii profesioniste de Baseball

Spectatorii au început să huiduie în momentul în care imaginea liderului de la Casa Albă a fost afişată pe un ecran uriaş.



Ecranul a arătat apoi soldaţi care stăteau în tribune, iar huiduielile s-au oprit, însă spectatorii au scandat sloganul "Lock him up!" ("Închideţi-l!') la adresa preşedintelui, informează Agerpres.



"Lock her up!" ("Închideţi-o!") este un slogan clasic al publicului la mitingurile lui Donald Trump, adresat lui Hillary Clinton, rivala sa democrată în alegerile prezidenţiale din 2016. Opozanţii lui Donald Trump au întors acum sloganul împotriva acestuia.



Donald Trump face obiectul unei anchete parlamentare care vizează destituirea sa. Parlamentarii democraţi încearcă să demonstreze că Trump a făcut presiuni asupra Kievului pentru a obţine informaţii compromiţătoare despre fostul vicepreşedinte american Joe Biden, plasat până acum într-o poziţie foarte bună pentru a-l înfrunta la viitoarele alegeri pentru postul de preşedinte al SUA, programate în noiembrie 2020. Donald Trump a negat toate acuzaţiile care i se aduc.