Donald Trump a prezentat planul de pace pentru Orientul Mijlociu: "Ierusalimul va fi capitala nedivizată a Israelului"

„Azi Israel face un pas mare spre pace. Pacea transcende politica. În prima mea vizită externă am vizitat Ţara Sfântă. Israelul este o lumină pentru lume. Am vizitat şi Palestina şi m-am întâlnit cu preşedintele Abbas. Palestinienii au căzut în capcana terorismului şi a sărăciei. Toţi preşedinţii dinaintea mea, începând cu preşedintele Johnson (n. red. - Lyndon B. Johnson) au eşuat în a aduce pacea între Israel şi Palestina dar eu am fost ales pentru a realiza lucruri măreţe.

Ierusalimul va fi capitala nedivizată a Israelului, dar asta nu e mare lucru, pentru că am făcut asta deja şi va rămâne aşa. SUA va recunoaşte suveranitatea teritoriilor israeliene. Am vorbit cu preşedintele Abbas şi i-am explicat că teritoriile alocate noului său stat vor rămâne deschise pentru următorii patru ani pentru ca palestinienii să discute şi să negocieze cu Israelul. Domnule preşedinte Abbas, vreau să vă transmit, că dacă veţi merge pe calea păcii, vă asigur că Statele Unite vă vor fi alături

Împreună putem începe o nouă eră în Orientul Mijlociu. Unii spun că e una dintre cele mai dificile acorduri. Nu e nimic mai dificil, dar avem o obligaţie faţă de umanitate pentru a o realiza. Acordul de azi este o oportunitate istorică pentru palestinieni pentru ca ei să îşi obţină propriul stat independent. După 70 de ani cu progrese puţine, aceasta ar putea fi ultima oportunitate pe care o au", a declarat preşedintele SUA.

Trump susţine că planul său, de 80 de pagini, este "de departe cea mai detaliată propunere prezentată vreodată". "Viitorul stat palestinian" nu va vedea lumina zilei fără respectarea mai multor "condiţii", printre care "respingerea clară a terorismului". El ar putea avea "o capitală palestiniană în Ierusalimul de Est", a dat asigurări preşedintele SUA. În plus, liderul de la Casa Albă a afirmat că SUA sunt gata "să recunoască suveranitatea israeliană asupra teritoriilor" ocupate, a căror amploare nu a precizat-o.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu, a declarat că planul pentru pace propus de preşedintele SUA le oferă palestinienilor calea pentru a avea în viitor propriul lor stat.

Experţii se aşteaptă ca planul de pace să stârnească reacţii negative din partea palestinienilor, dar şi a Turciei şi Iranului, însă oficialii de la Casa Albă şi Tel Aviv speră că Iordania şi Egiptul nu îl vor respinge.

Discursurile lui Donald şi Benjamin Netanyahu: