Donald Trump acuză China de răspândirea intenţionată a coronavirusului. "Economia mea îi distrugea!"

Donald Trump spune că China ar fi putut încuraja răspândirea epidemiei de coronavirus la nivel internaţional, pentru destabilizarea economiilor competitive. "Există şansa să fi fost intenţionat", a spus Donald Trump. Întrebat dacă Beijingul ar fi făcut acest lucru pentru a răspândi efectele negative pe plan economic, preşedintele american a răspuns:

"Corect. Au spus aşa: «noi suntem într-un dezastru. Statele Unite ne omoară». Să nu uităm, economia mea, pe parcursul ultimului an şi jumătate, îi distrugea. Motivul sunt taxele vamale".

Donald Trump a subliniat că nu există informaţii ale serviciilor secrete care să susţină ideea, este doar o senzaţie a sa. Trump a precizat că sunt şanse mai mari ca virusul să se fi răspândit din incompetenţă sau din greşeală.

Referindu-se la situaţia epidemică din SUA, Donald Trump a apreciat că testarea masivă este supraestimată. "Eu, personal, cred că testarea este supraestimată, deşi eu am creat cel mai mare sistem de testare din istorie. Testarea masivă din SUA ne face să arătăm foarte urât", a mai spus Trump.

Atac la John Bolton

În acelaşi interviu, Donald Trump l-a criticat dur pe fostul său consilier pentru Siguranţă Naţională John Bolton. "Singurul lucru care mi-a plăcut la Bolton a fost că toată lumea îl considera nebun. Când intri cu el într-o sală, ai o poziţie bună de negociere, deoarece îşi dau seama că ajungi la război dacă este John Bolton acolo", a afirmat Trump.

John Bolton, fost consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, l-a catalogat pe preşedintele Donald Trump uimitor de neinformat şi l-a acuzat că a plasat interesele proprii şi ale familiei deasupra intereselor SUA. "Obstrucţionarea justiţiei este un stil de viaţă la Casa Albă", a scris John Bolton, referindu-se la acuzaţiile care i-au fost aduse preşedintelui Donald Trump în procedura demiterii. În cartea "Sala în care s-a întâmplat: Un Memoriu de la Casa Albă" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), John Bolton a afirmat că Donald Trump i-a cerut preşedintelui Chinei, Xi Jinping, să îl ajute să câştige alegerile prin cumpărarea de produse agricole din SUA. Donald Trump a evidenţiat importanţa electorală a fermierilor şi a cumpărării de către China a unor produse precum soia şi grâu, a scris John Bolton. În plus, potrivit fostului consilier prezidenţial, Donald Trump i-ar fi spus lui Xi Jinping că este corect ca Administraţia de la Beijing să continue construirea taberelor de concentrare pentru etnicii uiguri.

"John Bolton este un mincinos, îl ura toată lumea de la Casa Albă", a reacţionat Donald Trump. "Cartea este plină de minciuni şi ştiri false", a subliniat Trump. La rândul său, China a negat că ar intenţiona să se implice în scrutinul prezidenţial programat în noiembrie în Statele Unite.