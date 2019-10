Donald Trump consideră moartea lui al-Baghdadi mai importantă decât cea a lui ben Laden. Cum a murit liderul ISIS

Donald Trump a prezentat duminică, într-un discurs către naţiune, la Casa Albă, detalii despre opraţiunea din Siria în care a fost eliminat al-Baghdadi. Preşedintele SUA recunoaşte importanţa morţii lui Osama ben Laden, însă el consideră că vestea morţii lui Abu Bakr al-Baghdadi este şi mai importantă. Donald Trump consideră că ben Laden a devenit un nume mondial în terorism la nivel global după atentele teroriste de la 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Însă al-Baghdadi şi-a făcut un astfel de nume prin construirea "califatului" Stat Islamic.

Trump a precizat că analize ADN efectuate la faţa locului atacului au condirmat că al-Baghdadi a fost ucis în această operaţiune militară americană. El a prezentat duminică detalii ample despre această misiune, într-o intervenţie televizată din Sala Diplomatică, la Casa Albă.

Preşedintele SUA a precizat că surparea tunelului în care Abu Bakr al-Baghdadi şi-a detonat centura explozivă a îngreunat accesul la corpul acestuia. Însă americanii au înlăturat obstacolele şi au putut, astfel, să confirme identitatea liderului Stat Islamic

Donald Trump a precizat că participanţii la operaţiune "au adus părţi din corp" cu ei, în pofida faptului că "nu mai rămăsese mare lucru" din cadavrul lui al-Baghdadi. "Ei au ADN-ul său. Mai mult decât voiau", a mai precizat preşedintele SUA.

President Donald Trump said that Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi died in a raid by U.S. special forces. Baghdadi killed himself during the raid by detonating a suicide vest, Trump said in a televised address from the White House https://t.co/GNQwOSS92A pic.twitter.com/tCTLYW4Ja3