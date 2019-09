Donald Trump dă publicităţii transcrierea convorbirii telefonice cu preşedintele Ucrainei

"Mă aflu la Adunarea Generală a ONU, pentru a reprezenta ţara, dar am autorizat publicarea în cursul zilei de mâine (n.r. – miercuri) a întregii discuţii pe care am avut-o cu preşedintele Volodimir Zelenski, versiunea completă, needitată. Veţi vedea că a fost o discuţie prietenoasă. Nu au existat presiuni şi, spre deosebire de Joe Biden şi fiul său, nu a existat quid pro quo! Ce se întâmplă acum nu este decât o continuare a celei mai mari şi distructive vânători de vrăjitoare din lume", a scris Trump pe Twitter.



Marţi, la sosirea la sediul ONU, de la New York, cu câteva minute înainte să-şi susţină discursul la tribuna Adunării Generale, Trump a denunţat drept ”ridicole” acuzaţiile potrivit cărora ar fi exercitat presiuni asupra Ucrainei, cu scopul de a-i face rău rivalului său democrat Joe Biden.



Donald Trump a negat vehement acuzaţiile că ar fi exercitat presiuni asupra Ucrainei într-o încercare de a-i dăuna rivalului său politic Joe Biden, şi respinge ameninţarea unei proceduri de destituire (impeachment), în pofida unor îndemnuri tot mai puternice în acest sens în rândul opoziţiei democrate.



Un susţinător al ofensivei, el a încercat totodată să întoarcă proiectoarele asupra lui Joe Biden, fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama, favorit în alegerile primare democrate, unul dintre potenţialii săi rivali serioşi în alegerile prezidenţiale din 2020. "Joe Biden şi fiul său sunt corupţi”, a acuzat pe un ton jignit Trump, reluând astfel zvonuri cu privire la un presupus caz de corupţie în Ucraina şi presiuni asupra unui procuror. ”Dacă un republican ar fi spus ceea ce a spus Biden, ar fi avut dreptul la scaunul electric imediat”, a continuat Trump.

Opoziţia îl suspectează pe Donald Trump că a profitat, în această conversaţie, de poziţia sa pentru a exercita presiuni asupra lui Zelenski să ancheteze cu privire la Joe Biden, folosindu-se în acest scop de un ajutor militar ca pârghie de presiune.