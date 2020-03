Donald Trump, glume despre "statul subteran" la o conferinţă despre Covid-19. Şeful celulei de criză, pus într-o situaţie jenantă VIDEO

Întâmplarea a avut loc cu ocazia conferinţei de presă pe tema coronavirusului, care a avut loc vineri, la Washington. Preşedintele Donald Trump a intrat bine dispus şi a glumit referindu-se la cei din departamentul care se ocupă cu problema coronavirusului ca la "Departamentul Statul Subteran". În momentul acela, Anthony Fauci, despre care presa americană scrie că este atât de inexpresiv încât afişează tot timpul o "poker face" nu s-a mai putut stăpâni şi şi-a acoperit faţa cu mâinile, lucru observat imediat de cei prezenţi.

"Statul subteran" are în SUA aceeaşi conotaţie care i se atribuie în România "statului paralel" şi a fost folosit adesea de Donald Trump pentru a-i descrie pe cei care se împotrivesc reformelor sale sau încearcă să-l înlăture de la Casa Albă.

Imaginea s-a viralizat rapid, a devenit meme şi comentariile nu încetează să curgă. Nu puţine sunt cele care îl condamnă pe Fauci că îşi duce mâna la faţă, în aceste vremuri în care este de preferat să ne abţinem de la astfel de gesturi. "Fauci şi-a încălcat propriul avertisment", scriu internauţii.

Anthony Fauci are 79 de ani şi este directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase încă din anul 1984.

Momentul cu Fauci ducându-şi palma la faţă:

