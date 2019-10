Donald Trump i-ar fi cerut lui James Mattis să excludă gigantul Amazon dintr-un contract de 10 milioane de dolari

Trump i-ar fi cerut fostului secretar al Apărării James Mattis să excludă Amazon din contractul de 10 miliarde de dolari cu Pentagonul.



Preşedintele american Donald Trump i-ar fi cerut fostului secretar al Apărării James Mattis să excludă Amazon din contractul de 10 miliarde de dolari pentru furnizarea de servicii cloud Pentagonului, potrivit unei cărţi referitoare la mandatul lui Mattis care urmează să fie publicată, relatează CNBC.



Contractul numit Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) a fost atribuit Microsoft, potrivit anunţului oficial făcut vineri de Pentagon, care a dus la creşterea acţiunilor companiei cu peste 3%, informează news.ro.



La începutul procesului de licitaţie, Amazon, care este lider pe piaţa serviciilor cloud, era considerată favorită. Preşedintele Trump a declarat în luna iulie că analizează contractul, după ce companiile participante la licitaţie au criticat procesul, informează news.ro.



În vara anului 2018, preşedintele Trump l-a convocat pe Mattis şi i-a cerut că ”elimine Amazon” din licitaţia pentru contractul JEDI, potrivit cărţii “Holding The Line: Inside Trump’s Pentagon with Secretary Mattis”. Relatarea este făcută de Guy Snodgrass, care scrua discursurile lui Mattis.



Mattis ar fi răspuns: ”Nu vom face asta. Acest lucru va avea loc ca la carte, atât din punct de vedere legal cât şi din punct de vedere etic”, a scris Snodgrass. Reprezentanţii Amazon şi cei ai Microsoft nu au fost disponibili imediat pentru a comenta posibila cerere a preşedintelui, potrivit news.ro



Contractul este limitat la 10 miliarde de dolari, pentru următorii zece ani. Dacă va atinge această valoare, ar fi un contract mai important pentru Microsoft decât ar fi fost pentru Amazon.



“Suntem surprinşi de acest rezultat. AWS este în mod clar liderul cloud computing şi o evaluare detaliată, comparativă, a ofertelor conduce în mod clar la o concluzie diferită.

Un analist al Wedbush, Dan Ives, a apreciat că acordul ”schimbă jocul” pentru Microsoft, afirmând într-o notă adresată clienţilor că acordul ”va avea un efect de durată, pe parcursul anilor următori”. Acesta mai anticipează că Amazon va contesta rezultatul licitaţiei în instanţă, dar că Microsoft va câştiga, potrivit news.ro.



Directorul general al Amazon, Jeff Bezos, este o sursă constantă de iritare pentru preşedintele Trump. Bezos deţine publicaţia The Washington Post, pe care Trump o critică în mod constant pentru modul în care scrie despre administraţia pe care o conduce. Trump a criticat în mod repetat Amazon şi din alte motive, afirmând, de exemplu, că Amazob nu plăteşte un nivel corect de taxe şi că ”jefuieşte” poşta americană.