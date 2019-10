Articol publicat in: Extern

Donald Trump, înfuriat pe avertizorul de integritate: "El trebuie să depună mărturie de ce a înţeles aşa de prost"...

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că vrea să-l vadă pe avertizorul de integritate, ale cărui declaraţii au declanşat începerea unei proceduri de destituire împotriva lui, depunând mărturie în faţa Congresului SUA, informează AFP. Acest avertizor de integritate şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că preşedintele american i-a cerut omologului ucrainean, în timpul unei discuţii telefonice care a avut loc la 25 iulie, să-l ancheteze pe potenţialul contracandidat al lui Trump în alegerile prezidenţiale din 2020, Joe Biden.



Democraţii au declanşat o investigaţie pentru a constitui un dosar de punere sub acuzare (impeachment) a preşedintelui Trump, pe care îl acuză că şi-a "trădat" ţara, potrivit Agerpres. Preşedintele Comisiei de Informaţii din Camera Reprezentanţilor, Adam Schiff, "pare acum să nu vrea ca avertizorul de integritate să depună mărturie. NU!", a declarat luni dimineaţa Donald Trump. "Trebuie să aflăm identitatea avertizorului de integritate pentru a afla DE CE s-a făcut aceasta împotriva SUA", a mai cerut preşedintele american. Citeşte şi Trump pregăteşte sancţiuni economice pentru Turcia. Motivul este legat de incursiunea în Siria



Democraţii, din contră, insistă de la începutul afacerii asupra necesităţii absolute de a proteja anonimatul avertizorului de integritate, membru al serviciilor americane de informaţii.



Donald Trump a declarat în repetate rânduri că discuţia lui cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost "perfectă". Însă democraţii îl acuză de abuz de putere în scopuri personale şi îl suspectează că a folosit un ajutor militar destinat Ucrainei pentru a face presiuni asupra omologului său, informează Agerpres.



Pentru a afla mai multe, ei au convocat-o luni pe o fostă consilieră a Casei Albe în problemele ruse, Fiona Hill. Aceasta, care a demisionat între timp, a depus mărturie în spatele uşilor închise timp de peste nouă ore, în faţa a trei comisii din Camera Reprezentanţilor. loading...

