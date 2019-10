Articol publicat in: Extern

Trump pregăteşte sancţiuni economice pentru Turcia. Motivul este legat de incursiunea în Siria

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Administraţia preşedintelui american Donald Trump se pregăteşte să impună sancţiuni economice Turciei, cel mai devreme în această săptămână, din cauza incursiunii acesteia în nordul Siriei, acestea fiind unul dintre puţinele instrumente de acţiune avute la dispoziţie de Statele Unite împotriva Turciei, care este aliat în cadrul NATO. Folosirea armatei americane pentru oprirea ofensivei turce împotriva luptătorilor kurzi care sunt aliaţi ai SUA nu a fost niciodată o opţiune, au declarat oficiali din domeniul apărării, iar Trump a cerut duminică Pentagonului să înceapă o retragere ”deliberată” a tuturor trupelor americane din nordul Siriei.



După ce secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat vineri că Trump a autorizat noi sancţiuni ”foarte puternice” împotriva Turciei, administraţia a părut pregătită să înceapă să pună în practică ameninţarea lui Trump de a distruge economia turcă, informează news.ro.



Un oficial american a declarat că sancţiunile ”sunt în lucru la toate niveluirile guvernului”.



Trump încearcă să respingă criticile, venite şi din partea unora dintre cei mai puternici susţinători republicani ai săi, că i-a permis preşedintelui turc Tayyip Erdogan să atace kurzii atunci când a decis să retragă un număr mic de militari americani din regiunea de graniţă dintre Siria şi Turcia. Citeşte şi Siria trimite trupe în ajutorul kurzilor asaltaţi de armata turcă



Ofensiva turcă are rolul să neutralizeze miliţiile kurde YPG, principala componentă a Forţelor Democrate Siriene (SDF), fiind considerate de Turcia o grupare teroristă aliată insurgenţilor kurzi din Turcia. SDF au fost însă un aliat major al Washingtonului în lupta cu gruparea Stat Islamic din Siria, potrivit news.ro.



Decizia lui Trump, care îşi are originea în obiectivul vechi de a retrage Statele Unite din ”războaiele fără sfârşit”, a provocat îngrijorări bipartizane că va deschide calea revigorării Statului Islamic.



În timp ce sancţiunile par a fi cel mai puternic instrument de descurajare a Turciei, Statele Unite şi aliaţii lor europeni ar putea interzice şi vânzările de arme şi ar putea recurge la ameninţarea cu procese pentru crime de război. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay