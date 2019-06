Donald Trump îşi lansează oficial candidatura pentru un al doilea mandat de preşedinte, în 2020

Donald Trump va căuta să arate încredere în sine şi să se portretizeze ca un câştigător în discursul pe care îl va ţine la Centrul Amway din Orlando, Florida. Vor fi prezente 20.000 de persoane la acest eveniment care are loc cu 16 luni înainte de ziua alegerilor din noiembrie 2020.

„Mitingul pare să depăşească recorduri. Vom pune ecrane imense afară pentru toată lumea. Peste 100.000 de cereri. Ţara noastră merge grozav, cu mult peste ce credeau rataţii şi criticii că este posibil - şi va deveni din ce în ce mai bine!”, a scris Trump pe Twitter.

Big Rally tomorrow night in Orlando, Florida, looks to be setting records. We are building large movie screens outside to take care of everybody. Over 100,000 requests. Our Country is doing great, far beyond what the haters & losers thought possible - and it will only get better!