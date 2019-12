Donald Trump o desfiinţează pe Greta Thunberg, Personalitatea Anului 2019. "Atât de ridicol. Mai bine merge cu o prietenă la un film!"

"Atât de ridicol. Greta trebuie să lucreze la problema ei de gestionare a furiei, apoi să meargă la un film bun cu o prietenă! Chill Greta, Chill!", a postat Donald Trump, pe Twitter.

Reacţia preşedintelui american vine după ce revista Time a desemnată pe adolescenta care militează pentru protejarea mediului Personalitatea Anului 2019. În acelaşi timp, Donald Trump este recunoscut ca un sceptic al teoriei despre încălzirea globală. După instalarea la Casa Albă, Donald Trump a retras Statele Unite din Acordul de la Paris referitor la încălzirea globală, considerând că acesta distruge locuri de muncă în industrie. Totodată, administraţia Trump a retras modificările climatice de pe lista „ameninţărilor" pentru securitatea Statelor Unite şi a relansat exploatarea cărbunelui şi a rezervelor de gaz de şist în zonele federale protejate.

Postarea a stârnit o mulţime de reacţii critice la adresa preşedintelui american. "Hărţuire prezidenţială. Ar trebui să-ţi fie ruşine cu atitudinea asta foarte agresivă şi prejudecăţile tale", i-a transmis jurnalistul Morten Overbye, editor online la CNN şi Dagbladet. "Încetează cu bullying-ul asupra unei fete de 16 ani, sociopatule!", a scris şi jurnalistul Andrei Ostroi.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE