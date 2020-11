Donald Trump, prima apariţie publică după înfrângerea în alegeri. Preşedintele arată devastat VIDEO

Donald Trump a participat la depunerea de coroane de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut, în Cimitirul Naţional Arlington, situat în statul Virginia. El a fost însoţit la eveniment de vicepreşedintele în funcţie, Mike Pence.

Preşedintele în funcţie al SUA nu a făcut nicio declaraţie la eveniment.

Presa i-a urmărit cu mare atenţie mişcările, în condiţiile în care Donald Trump nu recunoaşte victoria lui Joseph Biden în scrutinul prezidenţial. Echipa preşedintelui în funcţie al SUA contestă rezultatele în state decisive pentru scrutin.

Joseph Biden, preşedintele-ales al SUA, a marcat Ziua Veteranilor prin participarea la un eveniment comemorativ desfăşurat în Philadelphia.

Donald Trump seen for first time after losing election at Veterans Day memorial pic.twitter.com/mOQeZYTYwI