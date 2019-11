Dorin Chirtoacă, lovit de un deputat după o emisiune pe tema alegerilor din Moldova: "A urmat un picior sau un pumn în spate"

"Dupa incheierea emisiunii din aceasta seara de la TVR, am mers, traditional, si am strans mana participantilor la emisiune, A. Taranu si O. Ticu, precum si moderatorului, Vasile Munteanu, si producatorului, Zina Cerchez.

Atunci cand l-am salutat pe O. Ticu, desi am dat mana unul cu altul, am vazut ca el a intors capul, demonstrativ, in alta parte, moment in care i-am spus: "Mai uita-te in ochii celui cu care dai mana, domnule Ticu!".

Replica dumnealui a fost: "Mergi acolo inainte, bulica (de fapt cuvantul era cu litera "p").

I-am replicat: "Esti o jigodie", si m-am indreptat spre iesire.

A urmat un picior sau un pumn in spate. Nu am vazut cu ce anume a lovit, pentru ca eram intors cu spatele si mergeam in drumul meu.

M-am intors spre el, dar m-am abtinut sa-i raspund in acelasi mod.

Chiar si in aceste conditii, PUN si O. Ticu, vor primi o invitatie pentru participarea la discutii si negocieri pentru consolidarea curentului unionist, desi cu totii puteti trage niste concluzii, legat de cei care dupa ce pierd alegeri, pierd dezbateri la emisiuni, sar la bătaie si lovesc in spate. Asa a facut si Ivan Ceban, inca in 2015. Pana la urma, daca este vorba de boxat, se boxeaza in ring, si fata in fata, nu pe la spate. Din pacate, acesta este nivelul unora prin Moldova...", a povestit Dorin Chirtoacă, într-o postare pe Facebook.