Dosar penal şi amendă în valoare de 5.000 de lei pentru un tânăr de etnie romă din Ialomiţa: Sunteţi nişte terminaţi

Bărbatul îi numea „terminați și retardați” pe cetățenii care stau în casă. Filmulețul a fost șters de pe rețelele de socializare, însa a fost publicat de DEBRAILA.ro.

Polițiștii din Brăila l-au oprit pe acesta pe raza localității Valea Canepii, constantând faptul că acestea are permisul de conducere invalid. Prin urmare, tânărul în vârstă de 23 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

De asemenea, oamenii legii au constatat faptul că nici șoferul, dar nici cei doi pasageri din mașină, nu dețin documente care să justifice prezența pe raza județului Brăila, motiv pentru care au fost amendați cu suma de 2.000 de lei fiecare.

În plus, polițiștii l-au amendat pe tânărul de 23 ani cu suma de 3.290 de lei, pentru adresarea de expresii jignitoare în spațiul public și OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru nepurtarea centurii de siguranță pe timpul deplasării și pentru folosirea telefonului mobil în timp ce se află la volan.

DEBRAILA.ro a relatat faptul că, marți, mai mulți tineri au fost dat o petrecere în parcarea de lângă restaurantul McDonald’s. Unul dintre invidizi, cel care a transmis live pe Facebook, i-a îndemnat pe internauți să nu respecte prevederile Ordonanțelor Militare. Ulterior, tinerii s-au urcat într-o mașină înmatriculată în Argeș și au plecat din oraș, în direcția Însurăței, înjurându-i pe cei care stau în case.

„Ba, voi sunteti in casa, va uitati la mine, stati in casa inchisi, si eu ma plimb pe afara… si voi, in *** mea, la bloc, inchisi! Uitati si voi cum se ridica acul, terminatilor! Voi sunteti niste terminati, retardati si noi ne plimbam la 200 la ora. Dau 200-300 de euro si imi iau permisul inapoi. Noi ne permitem sa mergem cum vrem!”