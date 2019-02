Dosarul lui Pomohaci a fost clasat. Ce au descoperit procurorii

Chiar daca s-a dispus clasarea, procurorii au efectuat mai multe cercetari in cauza. La percheziția făcută la Cristian Pomohaci acasă, imediat după declanșarea anchetei, procurorii au găsit o tabletă a părintelui, care ar fi aratat, potrivit sursei citate, ca ar fi accestat de mai multe ori site-uri pentru homosexuali.



Mai mult, la dosar ar fi declarații ale unor bărbați, care atunci erau minori, care ar fi povestit că au fost racolați în urmă cu câțiva ani de Cristian Pomohaci, pentru a întreține relații sexuale.



Un alt martor, in prezent student in Olanda, le-ar fi spus procurorilor ca atunci când avea 16 ani ar fi fost contactat pe un site de Cristian Pomohaci, ca s-ar fi întâlnit și ar fi întreținut de trei ori acte sexuale contra unor sume de bani.



Sursa citata mentioneaza si alte povesti similare, multe presupuse victime facand dezvaluirile abia dupa ce Cristian Pomohaci a ajuns in atentia publica.



Unul dintre martori povestește că el vedea în fiecare dimineați că iese un băiat din camera lui Cristian Pomohaci și că era un privilegiu și apăruse invidie între ei cine doarme cu preotul.



Preotul Cristian Pomohaci, care este şi cântăreţ de muzică populară, a fost cercetat pentru că ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani, cazul fiind preluat de Parchetul General. Totul a fost surprins într-o înregistrare audio de 22 de minute, în care preotul încearcă să îl convingă pe adolescent să întreţină relaţii intime cu el .



Preotul Pomohaci a mai fost acuzat, în 2013, de exorcizarea, de Biserica Ortodoxă, primind canon să meargă o perioadă la Mănăstirea Afteia pentru a se căi pentru faptele sale.