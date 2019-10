Articol publicat in: Extern

Două avioane Boeing prăbuşite, 347 de morţi. Detalii şocante din anchetă, este scandal internaţional

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Publicarea mesajelor a dus la scăderea acţiunilor Boeing, la solicitarea de către autorităţile de reglementare a unor explicaţii imediate şi la noi cereri din partea Congresului pentru schimbarea conducerii Boeing. Foto: businessinsider.com Două avioane 737 MAX au fost implicate în accidente fatale, în care 346 de persoane şi-au pierdut viaţa. 737 Max, cel mai bine vândut avion al Boeing, a fost consemnat la sol la nivel mondial după prăbuşirea unei aeronave în Etiopia, pe 10 martie, în care şi-au pierdut viaţa 157 de oameni. Accidentul s-a produs la cinci luni după prăbuşirea unui avion 737 Max al companiei Lion Air în Indonezia, în care au murit 189 de oameni. Într-un transcript al mesajelor instant între doi angajaţi ai Boeing, pilotul şef pentru teste tehnice al companiei la momentul respectiv, Mark Forkner, a afirmat că aşa-numitul sistem anti-blocare MCAS al avioanelor 737 MAX a devenit de necontrolat în timpul unei simulări de zbor. Foncţionarea incorectă a a acestui sistem a provocat prăbuşirea celor două aeronave, în Indonezia şi Etiopia. Mesajele furnizate Reuters de nişte surse par să fie primele observaţii publice potrivit cărora sistemul MCAS a devenit de necontrolat în timpul testelor de zbor, înainte ca avionul să fi intrat în exploatare.Noua descoperire a survenit cu câteva zile înainte ca Muilenburg, care săptămâna trecută a pierdut funcţia de preşedinte al board-ului Boeing, să fie audiat în Congres. ”Aceste mesaje sugerează că Boeing nu a comunicat FAA informaţii dăunătoare, ceea ce este foarte îngrijorător”, a afirmat Peter DeFazio, preşedintele Comisiei pentru transporturi din Camera Reprezentanţilor, într-o scrisoare adresată vineri secretarului pentru Transporturi, Elaine Chao. FAA a anunţat că ”analizează informaţia pentru a stabili dacă trebuie să ia măsuri”. O persoană apropiată situaţiei a spus că Boeing nu a predat documentele către FAA timp de patru luni şi că documentele se află în posiesia Departamentului de Justiţie. Boeing a anunţat vineri că Muilenburg l-a sunat pe administratorul FAA, Steve Dickson, pentru a răspunde îngrijorărilor exprimate în scrisoarea sa şi l-a asigurat că grupul ”ia toate măsurile posibile pentru revenirea în circulaţie a avioanului 737 MAX în condiţii de siguranţă”. Compania a precizat că mai devreme în acest an a pus la dispoziţia autorităţii care investighează prăbuşirile documentul care include declaraţiile unui fost angajat al Boeing şi l-a trimis joi Departamentului pentru Transporturi. Boeing a colaborat în cadrul investigaţiei Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Camera Reprezentanţilor referitoare la avioanul 737 MAX şi va continua să procedeze în acelaşi mod în cazul investigaţiilor autorităţilor americane, potrivit companiei. Boeing a transmis documentele Departamentului de Justiţie şi FBI în luna februarie, a spus una dintre surse. Procuratura federală, ajutată de FBI, inspectorul general al Departamentului pentru Transporturi şi mai multe comisii investighează modul în care a fost acordată certificarea 737 MAX. Iar Senatul SUA a confirmat că îl va audia pe Muilenburg pe 29 octombrie, cu o zi înainte de o audiere în faţa unei comisii din Camera Reprezentanţilor. Potrivit Boeing, consemnarea la sol a avioanelor 737 MAX, începând din luna martie, a costat compania cel puţin 8 miliarde de dolari. Acţiunile Boeing au încheiat tranzacţiile de vineri în scădere cu 6,8%m la 344 de dolari pe Forkner a scris într-unul dintre mesaje: ”Practic am minţit autorităţile de reglementare (fără să ştiu)”. Celălalt angajat a răspuns că ”nu a fost o minciună, nimeni nu ne-a spus că a fost cazul” unei probleme la MCAS. Forkner a răspuns la scurt timp: ”Admiţând că nu m-aş pricepe pe pilotaj, tot este ceva ieşit din comun”. La un moment dat, Forkner a afirmat ”sunt încă unele probleme fundamentale” în simulare. În schimb, Forkner a spus că scrie în timp ce ”bea votcă Grey Goose cu gheaţă”. ”Dacă citeşti întreaga discuţie, este evident că nu este o minciună”, a afirmat avocatul lui Forkner, David Gerger, într-un email transmis vineri Reuters. ”Simulatorul nu funcţiona corect şi a trebuit să fie reparat pentru a zbura la fel ca un avion real. Cariera lui Mark, la Air Force, la FAA şi la Boeing a fost în domeniul siguranţei. Şi, pe baza a tot ceea ce ştia, a considerat că avionul este sigur”, a scris avocatul acestuiA. Forkner şi colegul său au făcut referire la problemele tehnice ale simulatorului, despre care unul dintre foştii piloţii de testare ai Boeing a spus că ar fi contribuit într-un fel la observaţiile lui Forkner şi la concluziile referitoare la comportamentul MCAS. În emailuri separate, publicate vineri de FAA, Forkner afirmă în noiembrie 2016 că lucrează la ”trucuri de jedi pentru a păcăli autorităţile de reglementare să accepte trainingul său care a fost deja acceptat de FAA”. DeFazio, preşedintele comisiei din Cameră, a spus că "astfel de trucuri şi laude" indică "o apropiere nepermisă între autoritatea de reglementare şi cei pe care îi supraveghează". Forkner nu mai este angajat la Boeing. Publicaţia Seattle Times a relatat în septembrie că acesta a recurs în mod repetat la al cincilea amendament al Constituţiei pentru a nu preda documentele cerute prin citaţie de Departamentul de Justiţie. FAA a reiterat că nu are un termen până la care trebuie să permită revenirea în serviciu a avioanelor 737 MAX, Boeing a revizuit şi actualizat softul avioanelor 737 MAX, în cadrul eforturilor de a obţine o nouă autorizaţie de zbor pentru aceste aeronave.

