Dovada că a vrut să se sinucidă? Costin Mărculescu era îmbrăcat în cadă

Costin Mărculescu a fost găsit într-o stare avansată de putrefacție, iar asta indică faptul că a decedat în urmă cu mai multe zile. Mai mult de atât, șocant este că el se afla mort în cada plină cu apă, însă îmbrăcat.

Costin Mărculescu locuia într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei cu chirie, iar vecinii spun că l-au văzut ultima dată sâmbătă când a ieșit cu câinele la plimbare.

Pompierii au spart ușa pentru a reuși să intre în locuința acestuia, iar medicii de pe Ambulanță au fost cei care au găsit trupul neînsuflețit al actorului în cadă. Prietenii Lui Costin Mărculescu exclud varianta unei sinucideri, mai ales că acesta avea în plan să lanseze o carte la sfârșitul acestei luni

Costin Mărculescu a fost găsit în cadă, în stare de putrefacție, după ce pompierii au spart ușa. Vecinii spun că acesta nu a mai fost văzut de mai multe zile și nici nu a mai răspuns la ușă sau pe rețelele de socializare.

Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV "Misiune speciala" si "Ecaterina Teodoroiu", iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae "Al patrulea gard langa debarcader", in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul "Liceenii" alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc.

Citeşte şi Drama lui Costin Mărculescu. Actorul a murit plin de datorii