Drama lui Costin Mărculescu. Actorul a murit plin de datorii

Costin Mărculescu ar fi suferit de depresie de mai bine de un an. Din acest motiv, activitățile de ordin profesional s-au redus considerabil, iar invitațiile la emisiuni nu mai curgeau pe bandă rulantă ca altădată. Asta l-a adus pe Costin Mărculescu în pragul unor datorii uriașe, către cunoscuți.

„L-au ajutat financiar Pepe, care i-a dat, în total, câteva mii de euro. Mara Bănică îl ajuta și ea cu cât putea, la fel și George Ciubotaru. Din păcate, nu voia să înțeleagă că nu va reveni în teatru și că trebuie să se reprofileze. Toată lumea îl îndemna să se angajeze, să își facă un rost, să lase trecutul în urmă.

Noi simțeam că el este depresiv. Visa doar să revină în centrul atenției. Suferea și de singurătate, spunea că tânjește să aibă și el o familie. Vorbea mereu despre vremea în care avea bani și locuia într-o vilă, când avea mașini luxoase și era iubit de public. Trăia în trecut, nu mai accepta prezentul. Avea probleme cu inima, dar nu voia să meargă la medic și nici să aib grijă de el. Nu lua medicamente, nu ținea dietă", au declarat surse apropiate actorului, potrivit impact.ro.

Costin Mărculescu a fost găsit mort în locuința sa de lânga casa Clejanilor. O echipă de intervenție a fost chemată să taie ușa apartamentului în care locuia și l-au găsit pe actor mort. Mărculescu nu mai fusese văzut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția.

Costin Mărculescu a fost găsit în cadă, în stare de putrefacție.

Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV "Misiune speciala" si "Ecaterina Teodoroiu", iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae "Al patrulea gard langa debarcader", in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul "Liceenii" alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc.

Citeşte şi Viaţa amoroasă a lui Costin Mărculescu, între o căsătorie de convenienţă şi amorul nebun cu fosta nevastă a lui Mihai Constantinescu