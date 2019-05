Dragnea, despre scrisoarea lui Timmermans: O fi fost nervos, nu i-a plăcut mâncarea

„Am avut gura aurită. Eu am spus zilele trecute că am auzit că principalul lucru discutat de Iohannis cu stăpânii lui a fost să scoată repede ceva iar împotriva României, că aşa îl ajută pe el în campania electorală”, a afirmat Dragnea.



El a susţinut că nicio virgulă din legile de modificare a codurilor penale nu contravine Constituţiei şi reglementărilor din statele UE.



„Eu ce am văzut la Iohannis ţipând, am văzut venind de la Bruxelles încoace. (...) La marele summit de la Sibiu, ce a câştigat România? Această scrisoare. O fi fost nervos, nu i-a plăcut mâncarea. Eu am văzut acolo nişte petrecei foarte bune”, a mai declarat Dragnea, conform News.ro.



Liderul PSD a susţinut că la Sibiu s-au făcut negocieri „care pe ce funcţie să vină pentru următorii 5 ani, adică şapte-opt-zece oameni care să conducă toată Europa”.



El a precizat că puterea de la Bucureşti va răspunde scrisorii lui Frans Timmermans.



„Joi sunt la summit la Sibiu, vineri a apărut scrisoarea. A venit inspiraţia din Sibiu şi n-are nicio legătură cu campania electorală”, a mai spus Dragnea.



Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat într-o scrisoare trimisă preşedintelui Klaus Iohannis, preşedinţilor celor două Camere şi premierului Viorica Dăncilă şi datată 10 mai, că executivul european va declanşa o procedură preliminară activării Articolului 7 din Tratatul UE în cazul României dacă modificările la codurile penale vor intra în vigoare.