Un bărbat din Caraş Severin îşi vinde animalele din ogradă pentru a face rost de bani pentru tratamentul medical al soţiei bolnave

"Din cauza lipsei banilor de care am nevoie să-mi duc soţia la recuperare la o clinică în Timişoara, am decis să pun la vânzare (dar numai toate la pachet, nu se vând la bucată), păsările şi animăluţele ce le am în gospodarie, după cum urmează: 2 capre şi 2 iezi de anul acesta, un ied si o ieduţă, caprele, dacă sunt hrănite bine, dau 5-6 litri de lapte pe zi, 2 curcani mari şi o curcă, 8 găini ouătoare şi un cocoş, 4 gâşte şi un gâscan mari, 2 boboci de anul acesta, 4 găinuşe americane şi un cocoşel, 4 bibilici, două femele şi 2 masculi şi 10 puişori de două săptămâni, toate la pachet 1.500 de lei. Deşi ele valorează mai mult, dar de banii aceştia am nevoie pentru a duce soţia la recuperare", este anunţul făcut de Gheorghe Botgros, în încercarea de a strânge banii de care are nevoie, potrivit adevarul.ro.

Anunţul bărbatului a atins inimile multor români, astfel că oamenii i-au întins o mână de ajutor şi i-au donat bani, astfel încât să poată plăti tratamentul femeii, fără ca familia să renunţe la animale.

În 2016, soţia lui Gheorghe a suferit un accident vascular-cerebral după un şoc. Cei doi fuseseră anunţaţi că ferma unde lucrau şi trăiau va fi vândută unui om de afaceri italian şi că trebuie să plece.

După accidentul vascular, femeia a avut nevoie de tratament şi de ore de recuperare. "Nu am avut bani să mergem de două ori pe an, dar măcar o dată. Au fost rezultate. Înainte nu îşi putea mişca degetele de la mâini“, a povestit soţul femeii.

Referitor la faptul că a cerut ajutorul, Gheorghe a povestit că nu a avut altă soluţie. "Noi avem venituri de 1.800 de lei pe lună. De unde să iau 1.500 de lei? Îmi părea rău de animale. De la capre avem lapte care este de ajutor soţiei mele. Oamenii m-au rugat să nu vând animalele şi mi-au trimis banii pentru tratament şi de mâncare", a spus acesta.

Mai mult decât, oamenii care i-au întins o mână de ajutor bărbatului vor să-l susţină în continuare pentru a avea casa lui. „Contractul de închiriere pentru casa în care stăm acum va expira anul viitor şi nu va mai fi prelungit. Ne-au anunţat de pe acum că vor să amenajeze o pensiune. Am găsit o casă în Oraviţa, iar proprietarul este dispus să-i plătim banii în rate. Sper să ne ajute bunul Dumnezeu şi oamenii cu suflet mare ca să ne putem muta acolo“.