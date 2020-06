Viaţa amoroasă a lui Costin Mărculescu, între o căsătorie de convenienţă şi amorul nebun cu fosta nevastă a lui Mihai Constantinescu

Căsătorie de ochii lumii

A fost căsătorit o singură dată, iar căsnicia a durat mai puţin de un an. În 2014, Costin Mărculescu şi Ionela Nae (Ela) şi-au unit destinele. Însă, în timp ce actorul declara că fusese realmente îndrăgostit de Ela, aceasta susţinea că acel mariaj nu a fost altceva decât o înţelegere între ei, pentru ca soţul ei să încaseze nişte bani. În plus, Ela a declarat că ea nu a avut niciodată sentimente pentru Costin.

"Absolut nimic nu am simţit pentru el. Ar trebui să mai lase din băutură. Mama ştie şi se bucură pentru mine. Totul a fost o înţelegere între mine şi Mărculescu. El avea ceva de câştigat, financiar vorbind”, spunea Ela Nae, în 2015, potrivit cancan.ro.

“De fiecare dată când vine acasă sau îi fac o ciorbă de ceva… scriu pe ea cu smântână, cu legume… scriu „Ela” sau „Te iubu”. Între noi este o relaţie foarte frumoasă şi foarte deschisă, niciodată nu ne certăm”, spunea Mărculescu, potrivit sursei citate.

S-a iubit cu fosta soţie a lui Mihai Constantinescu

Una dintre marile iubiri ale lui Costin Mărculescu a fost Mihaela, fosta soţie a lui Mihai Constantinescu. Potrivit click.ro, actorul s-a iubit nebuneşte cu Mihaela, alături de care a trăit nopţi fierbiţi în dormitorul femeii, chiar dacă, la vremea respectivă, era încă soţia lui Mihai Constantinescu. Deşi idila lor, care a luat naştere în 1995, a durat doar două-trei luni, Costin îşi amintea cu plăcere de clipele de amor nebun lângă Mihaela şi mărturisea că a fost dragoste la prima vedere.

"Aveam 26 de ani când am întâlnit-o pe Mihaela. Eu eram cuplat cu Gina, prietena ei. Aşa am cunoscut-o. Nu ştiu dacă în prima zi, dar în a doua ne-am şi sărutat. Arăta trăsnet. Şi acum arată extraordinar. Aş putea spune că este neschimbată. Era reprezentantul unei firme care se ocupă cu produse de slăbit. Aşa am intrat în vorbă cu ea. I-am spus că sunt interesat de ce vinde. Povestea noastră nu a ţinut mai mult de două-trei luni, după care am pierdut orice legătură cu ea. La vremea aia vorbeam la telefonul fix. Am sunat-o în zadar acasă, locuia undeva aproape de Mănăstirea Caşin, dar nu a mai răspuns. Noi nu prea am ieşit împreună. Am avut o relaţie bazată mai mult pe sex. Îmi aduc aminte că de şapte ori am făcut dragoste de ea. Ştiu sigur asta, pentru că ştiu de câte ori am fost în dormitorul ei, în patul în care ea l-a prins pe Mihai cu Anastasia Lazariuc", povestea, cu ceva vreme în urmă, Costin Mărculescu, pentru Click.

Idile cu Marina Scupra şi Bianca Drăguşanu

În cartea pe care urma s-o publice, dar care, din păcate, nu va mai vedea lumina tiparului, Costin Mărculescu mărturisea că a trăit o poveste de dragoste impresionantă şi alături de regretata Marina Scupra.

De asemenea, actorul a mai avut relaţii cu asistente tv, de pe lista de asistente nelipsind Bianca Drăguşanu. Scurta idilă cu aceasta a avut loc în perioada în care Bianca pendula între Cătălin Botezatu şi fotbalistul Adrian Cristea. Bianca l-ar fi remarcat pe Mărculescu într-o emisiune la care el fusese invitat, iar ea era asistentă: "Da, mă, și ne-am jucat și noi de două-trei ori, nu mai țin minte. Era unu jumate noaptea de fiecare dată, nu mai era nimeni. Ne-am pupat de două sau de trei ori… 37 de secunde", potrivit cancan.ro.