Drama şoferului care a lovit ursul care a agonizat 18 ore pe şosea a luat sfârşit. Cadou impresionant primit de acesta FOTO

Pe cât de norocos se poate considera Gombos Ferencz (foto jos, în stânga) pentru că a scăpat fără răni după coliziunea cu ursul, pe atât de ghinionist a fost că a rămas fără principalul mijloc prin care asigura traiul de zi cu zi al familiei. Maşina a fost daună totală şi nicio instituţie a statului nu l-a despăgubit, pentru că nu era asigurată.

Totuşi, şoferul ghinionist a primit ajutor acolo de unde se aştepta mai puţin. El a primit în dar o maşină de la un clujean impresionat de drama acestuia. "Dl Gombos Ferencz, a fost implicat în accidentul cu ursul, care a stat 18 ore in drum, in urma acestui accident a rămas fără mașină, necesara dansului și celor 6 copii și soția. Am simțit că trebuie să donez una din mașini și sper să aibă parte de ea fără evenimente!!!", a transmis binefăcătorul, Gigi Ştefan, care a postat şi o fotografie alături de Gombos Ferencz şi maşina făcută cadou.