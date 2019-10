Drama unui român, muncitor în Marea Britanie. A devenit homeless după ce şi-a rupt piciorul

Mihai Călinescu este numele tânărului de 29 de ani, el lucrând pentru compania Amazon când a suferit accidentul. Locuia în Birmingham, dar din luna martie nu a mai avut un acoperiş deasupra capului. După ce i s-a transmis că nu îndeplinește condițiile pentru a primi ajutor de șomaj, tânărul a fost nevoit să părăsească apartamentul în care stătea cu chirie şi a început să-şi caute refugiul în gări şi trenuri.

Mihai Călinescu a fost subiectul unui reportaj al presei britanice, el declarând că, după accident, nu a avut dreptul la un concediu medical plătit și a fost sfătuit să își depună demisia ca să primească șomaj cu care să se întrețină până ar fi fost capabil să muncească din nou. Autoritățile nu i-au acordat însă sprijinul financiar.

"Oricine solicită un ajutor de la stat trebuie să fi plătit asigurarea națională pentru a fi eligibil. Domnul Călinescu nu a lucrat continuu timp de patru ani", au motivat cei de la Departamentul pnetru Muncă şi Pensii.

În tot acest timp, Mihai Călinescu trăia o dramă. "Am mers din tren în tren, în toată regiunea. Era singurul loc unde puteam dormi și unde era cald. La sfârșitul zilei, coboram și dormeam pe un peron, până când trenurile porneau din nou. Am făcut asta timp de trei zile", a povestit el.

Un prieten l-a primit în casa lui, unde doarme pe o canapea. Speră însă să-și găsească cât mai repede un loc de muncă, pentru că altfel va fi nevoit să se întoarcă în România. "Am plătit taxe încă de când am ajuns în această țară, dar, din nefericire, am fost abandonat. Nimeni n-ar trebui să ajungă să trăiască pe străzi. În momentul de față îmi caut loc de muncă, dar e foare greu să îmi găsesc, pentru că nu am o adresă permanentă", şi-a povestit Mihai Călinescu drama, pentru Birmingham Mail.