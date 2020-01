Drogul zombie a ucis un tânăr din Arad. Mărturisiri cutremuratoare ale familiei

Richard Farcaş a început să se drogheze în adolescenţă, lucru care după ani i-a adus moartea. Familia a decis să-i facă publică povestea pentru a salva alți tineri arădeni care au intrat în anturaje nefaste și care consumă drogul ucigaș: şoricioaica, adică tutunul stropit cu otravă de șoareci.

Fenomenul zombie loveşte din nou. Tineri din Arad, surprinşi în timp ce abia mai puteau merge, "paralizaţi" din cauza drogului

Familia tânărului știe sigur că în Arad este o întreagă rețea: unii vând, iar alții cumpără și consumă și mor sau se nenorocesc pe viață.

"Era un copil foarte bun, harnic, îi plăcea să facă mereu ceva nou, nu era leneș, de mic a fost mai rebel, îi plăcea să iasă, nu avea stare să stea nici la școală foarte mult. În anturaj a intrat când a cunoscut o fată cu care a și stat șase ani și cu care are o fetiță. Atunci știm că a început anturajul prost, a început cu drogurile. Nu a avut ce să învețe, s-a lăsat dus de val, s-a îndrăgostit. Era destul de tânăr, în jur de 16 ani. Nu am avut atunci cum să-l oprim, deoarece nu l-am putut controla. Nu lua acasă droguri, mergea cu băieții afară, se droga și venea în casă. Era liniștit nu avea treabă cu noi, acum spre finalul vieții lui a devenit mai agresiv", a povestit sora sa, Geanina, pentru Ziar de Arad.

Încă un tânăr drogat cu "Zombie", filmat în plină zi, pe stradă, la Timişoara VIDEO

Richard Farcaş a intrat într-o lume în care nu îi mai păsa că face ilegalități, se droga iar atunci se mai bătea, iar într-o zi s-a urcat la volanul unei mașini fără a deține carnet. A făcut un an de pușcărie, însă nu a reușit când a ieșit să se reabiliteze: "A stat un an în pușcărie, timp în care iubita lui a născut fetița lui. Când el a ieșit ea nu l-a mai vrut înpoi, fetița nu era pe numele lui, nici nu îl prea lăsa să o vadă. A reînceput să consume droguri și alcool. A început cu iarbă, apoi a început să fumeze soricioaică. Asta i-a adus și moartea. Richard a murit pe 23 decembrie 2019, iar pe 25 l-am înmormântat. Am fost toți lângă el, așa cum și-a dorit. A fost și fosta iubită și fetița. Din păcate, l-am condus pe ultimul drum".