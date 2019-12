Dublarea alocaţiilor aşteaptă semnătura lui Klaus Iohannis. Legea votată de Parlament a ajuns la Cotroceni

Potrivit proiectului, "alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art.1 alin.(3); c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap".

ALOCAŢIILE pentru copii SE MAJOREAZĂ din 2020. Deputaţii au aprobat proiectul PSD privind dublarea acestora



Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii, prevăzute la alin. (1), se majorează anual prin hotărâre a Guvernului, mai prevede proiectul.



Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Premierul Ludovic Orban a declarat, recent, referitor la dublarea alocaţiilor de stat pentru copii, că are încredere în preşedintele Klaus Iohannis. "Avem încredere în preşedintele nostru. El are discernământ şi suntem convinşi că va lua o decizie bună", a spus el. "Avem încredere în preşedintele nostru. El are discernământ şi suntem convinşi că va lua o decizie bună. Am atras atenţia, în special parlamentarilor PSD, să nu îşi mai bată joc de România. Au risipit resursele publice, au creat dezechilibre financiare şi, de asemenea, au făcut praf sistemele publice mari: educaţie, sănătate, social. Nu pot continua pe linia asta", a afirmat Orban.

El a spus că PNL a preluat guvernarea într-un moment în care deficitul este mare. "Am preluat ţara în momentul în care avem un deficit mare, marcat de declanşarea unor cheltuieli nesăbuite. Noi vom ţine ferm cârma astfel încât să ne asigurăm că România revine pe drumul cel drept. Deficitul balanţei comerciale se va apropia de 18 milioane de euro. Vom încerca să refacem echilibrul între cerere şi ofertă", a mai spus el.

Legea privind dublarea alocaţiilor de stat pentru copii a fost votată în Camera Deputaţilor, fiind înregistrate 179 de voturi ”pentru”, 29 de abţineri, iar 3 parlamentari nu au votat. Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat că ţinta de deficit bugetar de 3,6%, stabilită pentru anul viitor, nu va fi depăşită, în ciuda dublării alocaţiilor pentru copii, iar soluţiile vor fi reprezentate ori de reducerea cheltuielilor, ori de creşterea veniturilor, fără a fi introduse noi taxe.