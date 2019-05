Dulceaţa de cireşe amare

Mod de preparare Dulceata de cirese amare

Se curata ciresele de codite, se spala, se scurg apoi ajutandu-ne de o agrafa de par, le indepartam samburii.

Se toarna zaharul si se lasa cca. o ora sa isi lase fructele un pic de suc, apoi se pun la foc, intai iute, pana ce clocotesc, apoi se da focul incet, mestecand usor cu o lingura de lemn. Se lasa sa fiarba pana ce scade de doua degete, spumandu-se cu spumiera de cate ori este nevoie. Cand incepe sa se lege, se adauga sucul de lamaie. Se face proba pe o farfuriuta cu cateva picaturi de dulceata, daca este facuta nu se imprastie pe farfurie.

Se pune dulceata fierbinte in borcane curate de sticla cu capace etanse apoi se acopera cu un prosop gros si se lasa sa se raceasca in voie, chiar o zi si o noapte, apoi se depooziteaza in beciuri sau debarale.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici.