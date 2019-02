DUNAREA CALARASI FCSB (ora 14:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT în LIGA 1

DUNAREA CALARASI FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. Ovidiu Haţegan va conduce meciul DUNAREA CALARASI - FCSB, ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Sebastian Eugen Gheorghe, în timp ce rezervă va fi Cătălin Popa. DIGISPORT şi TELEKOMSPORT transmit, sâmbătă, de la ora 14:00, DUNAREA CALARASI FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

În tur, pe 23 septembrie, a fost FCSB - DUNAREA CALARASI 2-0, graţie golurilor marcate de Man (min. 8) şi Fl. Tănase (min. 45 din penalty). Dunarea Calarasi s-a revanşat în Cupa Romaniei, eliminând pe FCSB în faza optimilor de finală, scor 2-1, pe 4 noiembrie. DUNAREA CALARASI FCSB, meci contând pentru etapa a 22-a din Liga 1, se joacă, sâmbătă, de la ora 14:00.

Clasament Liga 1

"Ne aflăm în faţa unui meci foarte important, împotriva FCSB, o echipă întărită. Ei îşi pun mari speranţe că vor câştiga campionatul şi nu se gândesc decât la victorie. Întâlnim o echipă puternică şi valoric, mult superioară nouă, dar jucăm să câştigăm, să dăm absolut totul pe teren, să punem probleme şi să ne ridicăm la nivelul jocului" a spus Dan Alexa înainte de DUNAREA CALARASI FCSB.

"Nu cred că Dan Alexa va fi mai motivat să câștige acest meci doar pentru că a negociat venirea la FCSB. Nu are de ce. E clar că îți motivezi echipa ca să câștigi cu FCSB. Noi știm filosofia lui Dan Alexa. Suntem pregătiți! Jucătorii mei trebuie să dea 200% la meciul de mâine. Harlem Gnohere este într-o stare bună și nu avem nicio problemă de lot. Mi-aș fi dorit mai mult timp pentru pregătire. Parcă niciodată nu a fost așa scurt. Au fost doar 3 săptămâni. Dar ăsta e programul, iar noi încercăm să obținem cât mai mult la antrenamente. Eu sunt mulțumit de jucători, de cum s-au pregătit și de atitudinea lor. Dar mai avem mult de muncă pentru a fi o echipă mai puternică. Am adus jucători cu calitate, foarte buni. Am mare încredere în ei", a declarat Mihai Teja la conferința de presă de dinaintea meciului cu DUNAREA CALARASI.

Echipele probabile la meciul DUNAREA CALARASI - FCSB

DUNAREA CALARASI: Calancea - Șt. Vlădoiu, Djemia, Dobrosavlevici, Luchin - Bourceanu - Souda, Honciu, Abdelhakim Omrani, Mendy - Mediop. Antrenor: Dan Alexa.

FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planic, L. Filip, Jr. Morais - Nedelcu, Ad. Stoian - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman - Rusescu. Antrenor: Mihai Teja.

