După o operaţie de cancer şi cinci stenturi la inimă, Cătălin Botezatu nu se mai teme de nimic: "Am trecut pe lângă moarte"

Celebrul designer a povestit pentru Click cum şi-a petrecut izolarea, care îi sunt planurile, atât pe plan profesional, cât şi personal, şi de ce nu s-a temut de coronavirus, chiar dacă a fost precaut.

"Au fost foarte dificile cele două luni de izolare; nu doar pentru mine, dar cred că toată lumea a trecut cu greu această perioadă. Nu știai ce se va întâmpla, de aici și o stare de nesiguranță, de anxietate. Dar am găsit și părțile bune la această autoizolare, pentru că am învățat cum să mă comport într-o astfel de situație, am făcut lucruri pe care înainte nu aș fi avut, poate, timp să le duc la capăt. Nu am simțit deloc această senzație de "cușcă", am avut timp pentru mine și pentru sufletul meu. În plus, am dat cu aspiratorul și am spălat vase mai mult decât mi-aș fi închipuit vreodată că aș fi putut face. Am făcut tot felul de treburi casnice.", a declarat Botezatu.

Referitor la starea sa de sănătate şi pericolul suplimentar prezentat de epidemia de coronavirus, Bote spune că nu s-a temut foarte mult, pentru că a avut grijă să se protejeze.

"Categoric, făcând parte dintre persoane cu risc crescut, situația m-a făcut să fiu foarte atent. La început am avut acea stare de anxietate, în care dezinfectam totul de mai multe ori. Apoi, în timp, m-am mai potolit, starea de panică a mai trecut, am respectat chestiile stricte, nu am dus totul la extrem. Am fost și sunt foarte responsabil. Pe toată perioada stării de urgență am respectat indicațiile autorităților, am stat în casă. Te simți vizat și cred că orice om se poate simți astfel pentru că, indiferent cât de sănătos ai fi, poți contacta virusul și îl poți da mai departe. Sper ca lupta cu acest virus să se termine cât mai curând.", afirmă Bote.

Designerul a vorbit şi despre operaţia suferită de urgenţă anul trecut, după ce i-a fost descoperită o tumoră pe colon.

"Chiar dacă la acel moment mi-a fost teamă, acum, uitându-mă în urmă și știind că am trecut pe lângă moarte, nu îmi mai este frică. Până la urmă, te lași în mâna lui Dumnezeu, faci exact ce îți dictează subconștientul. Dacă El hotărăște că a sosit timpul, nu ai ce să faci. Mi-a fost frică, dar m-am rugat și m-au susținut foarte mult prietenii mei. Susținerea lor a contat foarte mult și cred că m-a motivat să merg mai departe.", a povestit fostul model.

"Urmează o perioadă grea, ca pentru toată lumea, dar cu foarte multe proiecte. M-am apucat deja să lucrez pentru noua colecție de la Paris, din toamnă. Scot o nouă linie vestimentară, peste două săptămâni, care se va intitula La Donna by Cătălin Botezatu. Veți regăsi peste 40 de modele în culori diversificate. Pe lângă produsele cu care deja i-am obișnuit pe domni, le-am pregătit o surpriză și am scos și o linie sport pentru aceștia. Am închis absolut toate magazinele, fabrica, atelierul, toate au fost închise în această perioadă. Nu pot să vă spun o sumă, însă pierderile au fost mari. Important este că eu și oamenii dragi mie sunt sănătoși și, până la urmă, pierderile le vom recupera. Dacă Dumnezeu a vrut asta, să ne dea o lecție, trebuie să învățăm ceva de pe urma acesteia.", mai spune Bote despre cum l-a afectat economic pandemia.

