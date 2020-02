Durere mare în satul românului ucis în atentatul din Germania: Îşi luase casă, avea o iubită din Buzău cu care voia să se căsătorească"

"Am aflat ieri (joi - n.r.) că părinţii lui cu care era plecat la muncă în Germania nu îl mai găsesc şi îl caută. Ei stăteau foarte aproape de locul unde a fost împuşcat şi au auzit nişte împuşcături din casă. Băiatul se întorcea de la muncă, voia să îşi ia ceva de băut şi de mâncare şi a parcat maşina chiar la chioşcul din cartier. Părinţii lui au auzit împuşcăturile din casă şi nu au ştiut că baiatul lor e înconjurat de lume şi se află printre victime", a declarat, pentru AGERPRES, Ana Maria Danciu, verişoara tânărului decedat.

Şi primarul localităţii Singureni, Marian Pătuleanu, a declarat că părinţii lui au auzit împuşcăturile şi au văzut maşina băiatului şi pe el în poze puse de cetăţeni pe Facebook.

"Părinţii lui, în momentul în care s-a întâmplat atentatul, au fost acolo pentru că au auzit împuşcăturile şi au văzut maşina şi pe el în poze după ce diferiţi cetăţeni au început să filmeze după atentat. Maşina fusese înscrisă la Bucureşti şi abia o înscrisese în Germania, era cu numere de Germania, acel atentator era înăuntru când el a parcat acolo şi i-a împuşcat pe cei din interior după care l-a văzut şi pe el în maşină şi l-a împuşcat şi pe el. Părinţii i-au recunoscut maşina cu care se întorcea zi de zi de la lucru. El de abia ieşise de la muncă şi se oprise la chioşc să-şi ia un suc. Acum, am înţeles de la unchiul băiatului care se află, de asemenea, la muncă în Germania şi cu care ţin legătura pentru că părinţii sunt distruşi, că şi autorităţile au confirmat că Vili Păun Viorel se află printre victimele atacului armat de la Hanau", a spus Marian Pătuleanu.

În faţa porţii casei unde a locuit tânărul decedat au fost puse poze cu acesta şi oamenii din comună au aprins lumânări. "Aici a crescut băiatul, aici am copilărit toţi, în casa asta. Acum câteva luni, în vacanţa de vară l-am văzut ultima dată, a fost în ţară cu părinţii în vacanţă, în vizită. Îl vrem acasă, noi îl vrem acasă, la casa lui unde a copilărit. Nu se poate, nu am cuvinte să îl descriu, nu am cuvinte să spun ce pierdere e asta. Era cuminte, respectuos, când a plecat a spus că voia să-şi facă un viitor, o casă. Avea o iubită din Buzău cu care voia să se căsătorească. Ea era în ţară în momentul atentatului pentru că făcea un curs de frizerie după care voia să se întoarcă la el, în Germania, acum va veni la înmormântare", a mai spus verişoara tânărului decedat.

Băiatul făcuse şcoala generală în comună, a mers la liceu la Călugăreni până în clasa a zecea, după care a fost luat de părinţi la Hanau, ei stabilindu-se deja acolo. De aproximativ cinci ani locuia împreună cu părinţii în Germania, îşi continua studiile, îşi luase permis de conducere şi lucra la o firmă de curierat.

Consilierii locali din Singureni vor să aprobe acordarea unui sprijin financiar familiei pentru ca trupul băiatului decedat în Germania să fie adus acasă, iar un localnic a anunţat că vrea să îi ridice un cavou.

