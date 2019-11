Durere nemărginită, un fotbalist s-a stins la apogeul carierei. A murit la doar 31 de ani

Alaa Ali, mijlocaş ofensiv de picior stâng, a jucat numai în prima ligă egipteană, cel mai mult activând la Zamalek (2007-2013) şi Smouha (2013-2015). În 119 meciuri jucate în primul eşalon din Egipt, Alaa Ali a marcat 19 goluri.

Alaa Ali era născut pe 28 ianuarie 1988 şi a bifat meciuri şi în naţionala Egiptului. Presa de la Cairo relatează că fotbalistul a murit de cancer.

Imagine cu un gol marcat de Alaa Ali:

Some of the best skills of the late, great Zamalek winger Alaa Ali.



May he Rest In Peace pic.twitter.com/gtkMtFa0vK