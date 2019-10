Ea este femeia care trăieşte în culoarea ROŞU şi vrea să fie tot aşa şi pe "lumea cealaltă" GALERIE FOTO, VIDEO

Zorica Rebernik şi-a petrecut aproape toată viaţa în roşu şi intenţionează să poarte această culoare şi în continuare... chiar şi după ce moare, relatează Reuters.

Pensionara, fostă profesoară, trăieşte într-o casă roşie unde mănâncă împreună cu Zoran din farfurii roşii, beau din pahare roşii şi dorm în lenjerie de pat roşie. Chiar şi părul ei este vopsit în roşu.



''Când am împlinit 18 sau 19 ani am simţit o pornire subită, puternică, de a purta roşu'', a povestit Rebernik pentru Reuters. ''Nu trebuie să existe niciun sigur punct de altă culoare pe decoraţiunile din casa mea sau haine'', a adăugat bosnianca.



Ea poartă ochelari de soare în nuanţe stacojii sau vermillon care îi dau ''senzaţie de forţă şi putere''.



Obsesia pe care Rebernik o are pentru această culoare a transformat-o într-o vedetă locală în localitatea Breze, situată în apropiere de Tuzla, în nordul statului Bosnia şi Herţegovina.



''Toată lumea mă cunoaşte. Imediat ce oamenii mă văd, îmi oferă diverse lucruri roşii'', a povestit ea adăugând că ar refuza orice obiect primit cadou care nu are culoarea roşu, indiferent cât de preţios ar fi.



Zorica Rebernik obişnuieşte să meargă şi la înmormântări îmbrăcată în roşu, evitând culoarea neagră, tradiţională. Singura problemă este că soţul ei nu observă când Zorica poartă ceva nou. ''Nu-mi dau seama de diferenţă. Totul este la fel'', a declarat Zoran.