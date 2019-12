Ea este femeia cu 4 iubiţi. Traieşte cu 3 dintre ei în aceeaşi casă, iar acum este şi gravidă FOTO

Tory Ojeda a ramas insarcinata dupa o calatorie romantica alaturi de unul dintre iubitii sai, scrie sport.ro. Va creste copilul cu 4 tati.

Citeşte şi Amantă umilită în stradă de soţia înşelată. A fost bătută şi dezbrăcată. Ce a turnat apoi peste ea în văzul tuturor

'Familia' din Florida a fost intemeiata de Tory si Mark pe vremea in care amandoi erau in liceu. Apoi, Travis s-a alaturat relatiei. Pe parcurs, in 'cuplu' au venit Ethan si Christopher. Cu 7 luni in urma, Tory a aflat ca e insarcinata. Va creste fetita alaturi de toti partenerii sai.

"Eram in vacanta cand a fost conceput copilul. Nu am dubii in privinta tatalui", a spus Tory.

Fiecare dintre iubiti are dormitorul sau, iar Tory doarme in fiecare noapte alaturi de altul dintre ei pentru a nu-i face gelosi. Tory spune ca n-ar avea nicio problema daca unul dintre iubitii sai ar vrea sa inceapa o relatie alaturi de o alta femeie.