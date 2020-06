Ecaterina Andronescu, despre documentul care bulversează şcolile din toamnă: "Sunt îngrozită, aşa ceva nu se poate"

"Sunt îngrozită şi aş vrea să mai citesc o dată dimineaţă, când voi fi mai puţin nervoasă. Pentru că după ce am citit, mi se pare că este un document care vrea să bage frica în copii şi să transforme societatea în altceva decât ar trebui să fie o societate. Sigur, sunt de acord să luăm nişte măsuri de igienizare a şcolilor, suplimentar faţă de ce a fost până acum, dar să băgăm spaimă, să ne fie frică unii de ceilalţi, să distrugem şcoala... pentru că să transformi toate orele în jumătate de oră şi să laşi 20 de minute, adică aproape jumătate din cele 50 pentru spălatul pe mâini, mi se pare că cineva glumeşte cu noi.

Mi se par absolut absurde măsurile. Nu şi-a asumat nimeni! Cine e INSP de îşi bate joc de societate? Aş vrea să fi semnat aici, Ionescu, Popescu, să ştim cine sunt oamenii care îşi asumă un asemenea document. Arunci buzduganul, doar-doar o lovi în plin! Nu ai cum să aduci jumătate din elevi la şcoală şi jumătate să îi ţii acasă, în online. Sunt deja nişte măsuri care creează nişte discrepanţe absolut uluitoare între copii. Nu ai cum să transformi orele! Noi azi am avut o discuţie cu ministerul Educaţiei, în Comisia de Învăţământ, să aplice legea şi să reducă numărul de ore. Un copil din clasa a 8a poate ajunge acum la 38 de ore pe săptămână. Studenţii au 24-26 de ore. Am făcut o lege pentru a reduce numărul de ore, la primar la 20 de ore, la gimnaziu la 25 şi la liceu să nu treacă de 30. E lege de acum un an. Dar să îţi baţi joc şi să faci o jumătate de oră dintr-o oră, mi se pare că cineva nu ştie ce înseamnă educaţie. Dacă vrem să ne batem joc de ţara asta, asta o să facem probabil!", a declarat Ecaterina Andronescu în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Chiar nu înţeleg dacă s-au consultat cu cineva când au făcut lucrurile astea. Nu semnează nimeni, ăsta e primul meu reproş. Un document trebuie să şi-l asume cel care l-a scris. Cel care l-a gândit şi i-a dat drumul public. Aici scrie INSP. Asta nu e o clădire, clădirea nu produce documente. Din clădirea asta, cine a redactat documentul trebuie să şi-l asume public, ca să ştim cu cine stăm de vorbă. Ne temem de ceva? Ce nu ştim? Dacă o să mai apară, sunt cazuri doar ca să generăm stări de alertă sau sunt cazuri adevărate? Nimeni nu comunică!

Ar fi trebuit cu un asemenea document să iasă ministrul Educaţiei, nu INSP, şi să şi-l asume. Educaţia în ţara asta are un responsabil. Şi acel principal responsabil este ministerul Educaţiei. Asta este prima mea reacţie! Aşa ceva nu se poate!", a mai spus aceasta.

"Nu cred să fie 10 la sută dintre şcolile din România capabile să implementeze regulile astea. Să ne gândim că la liceele foarte bune, spre exemplu, sunt clase cu 30 de elevi. Pentru că părinţii îşi duc copiii acolo, pentru asta muncesc. Nu există şcoli cu atât de puţini copii. Cum faci cu clasele astea? Nu ştiu de ce nu a fost gândită mai degrabă o formulă de testare periodică. Eu înţeleg să cheltuim nişte bani pentru a proteja sănătatea copiilor şi a familiilor lor, dar haideţi să găsim metode alternative. De ce nu testăm? La intrarea în activitate, se poate face testarea tuturor copiilor, se poate face cu 2 săptămâni înainte. Se poate măsura temperatura la venirea la şcoală zilnic. Ce se întâmplă cu societatea? Şcoala este o instituţie care serveşte societatea. Societatea va fi sau nu performantă mâine după cum e făcută educaţia azi", a mai spus fostul ministru.