Ecaterina Andronescu, la început de an şcolar: "O lună de zile, Ministerul nu a existat. O zi de şcoală pierdută este irecuperabilă"

"Eu aş porni de la faptul că avem o experienţă. Experienţa din martie şi până acum. Ce ne-a arătat experienţa semestrului II? Rezultate slabe la examenele naţionale, ceea ce înseamnă că procesul educaţional din semestrul II a fost absolut ineficient. Practic, diferenţele au crescut între rural şi urban pentru copiii din mediul rural au fost mult mai dezavantajaţi faţă de cei din urban. Acolo unde s-a comunicat în semestrul II s-a comunicat mai ales pe WhatsApp şi prin apeluri telefonice, într-o mică măsură pe platforme. Asta înseamnă că ne-a arătat acea situaţie că suntem total nepregătiţi.

O lună de zile, Ministerul nu a existat, nu a elaborat un ordin, o metodologie, fiecare a făcut ce i-a trecut prin minte. Cu experienţa dintr-o universitate unde am avut mijloacele tehnologice necesare şi internet corespunzător, vă spun că învăţământul online nu aduce ceea ce trebuie să aducă educaţia în viaţa unui şcolar. Familiile au fost responsabilizate cu ce ar fi trebuit să facă Ministerul. Ca urmare, eu cred că ar fi trebuit elaborată o strategie încă de atunci, din martie, fiindcă ştiam că urmează începutul de an şcolar, şi să încercăm să ameliorăm lucrurile care nu au mers. Nu am văzut nicio strategie, nu am văzut niciun demers care să aducă mai multe tablete, deşi Ministerul are proiecte semnate de anul trecut. Nu le-a pornit încă. Nu a pornit nici cumpărarea tabletelor din banii bugetului".

Întrebată dacă şcoala ar trebui să înceapă de pe 14 septembrie sau mai târziu, Ecaterina Andronescu a afirmat că "o zi de şcoală pierdută este irecuperabilă". "Cu atât mai mult, lunile de şcoală pe care le-am pierdut sunt irecuperabile, nimeni nu a încercat să găsească formula de a face cursuri pentru a recupera unele din capitolele din semestrul trecut. Mă doare sufletul", a mai spus fostul ministru al Educaţiei.