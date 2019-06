Ecaterina Andronescu vrea să intre în cursa pentru şefia PSD

In cadrul acestui Congres trebuie modificat statutul si apoi ales un nou presedinte al PSD. presedintele PSD este ales de catre toti membrii partidului, dar se doreste revenirea la sistemul de alegere in interiorul Congresului, asadar se va modifica doar statutul, iar presedintele nu va mai fi ales de toti membrii, ci doar de anumite persoane delegate.



Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei ar putea candida pentru postul de presedinte PSD la Congresul din 29 iunie. Surse din PSD, spun ca ministrul Educatiei este decis sa intre in competitia interna. De altfel, la Congresul din martie anul trecut, Ecaterina Andronescu a candidat chiar impotriva Vioricai Dancila pentru functia de presedinte executiv al PSD, cu toate ca Viorica Dancila era sustinuta de Liviu Dragnea, scrie bzi.

Aceleasi surse spun ca Andronescu ar dori sa fie si propunerea PSD la alegerile prezidentiale, competitie care va fi transata intr-un alt congres PSD, programat pentru luna iulie. Alte nume vehiculate pentru sefia PSD sunt Serban Nicolae si Liviu Plesoianu.