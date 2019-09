ECHINOCTIUL DE TOAMNA 2019. Ce nu ai voie să faci la hotarul dintre vară şi toamnă pentru a nu atrage GHINIONUL

Echinocțiul de toamnă 2019 are loc are loc pe 23 septembrie, la ora 10.50. La țară, echinocțiul de toamnă reprezintă încheierea muncilor agricole și sărbătorirea estui eveniment prin sărbătoarea recoltelor. Sătenii obișnuiesc să ducă bucate din recoltă la preot pentru a fi sfințite. După sfințire, se spune că aceste legume și fructe capătă puteri tămăduitoare.

Se spune că în această zi florile plâng pentru că venirea iernii înseamnă și sfârșitul lor. Pentru a avea flori în ghiveci care să reziste peste iarna trebuie să le ungi cu mir sfințit la o mănăstire și astfel vor rezista și pe timpul iernii la fereastră.

Potrivit tradiției, în această zi se prepară primul must din strugurii proaspăt culeși, se bat nucii și se scutură merele și gutuile.

În mitologia greacă, toamna începea când se întorcea zeiţa Persefona împreună cu soţul ei, Hades, în lumea subpământeană.

Se spune că în calendarul popular se păstrează încă în perioada echinoțiului de toamnă amintirea celebrării unui străvechi început de an. „Părinții Bisericii creștine au suprapus aici, peste moartea și renașterea Zeiței Muma de origine neolitică, sărbătorile Adormirii (morții) și Nașterii Fecioarei Maria”, explică profesorul Ion Ghinoiu

Dacă țăranii văd în această zi păsările plecând în stoluri spre țările calde, ei aruncă peste gard câteva mâini de grâu. Astfel, păsările călătoare nu vor pleca flămânde și nu vor distruge recoltele țăranilor.

23 septembrie - intrăm în zodia Balanță

Începând cu 23 septembrie intrăm în zodia Balanță, zodie ce aduce tuturor nativilor zodiacului un tip nou de energie ce favorizează gândirea profundă și meditația, o energie pozitivă.

Balanța, așa cum îi spune și numele, este un semn al echilibrului. Influența acestei zodii se va simți puternic pe tot parcusul toamnei, mai ales în momentele în care avem de cântărit unele situații. Este un moment prilenic pentru a lua decizii și eventuale noi angajamente, fie ele în plan personal sau profesional. Poate și din acest motiv, este o perioadă excelentă pentru nunți, un angajament pe viață.

ECHINOCTIUL DE TOAMNA 2019. Superstitii si traditii la echinoctiul de toamna



1. Intrucat evenimentul are loc intotdeauna in preajma Zilei Crucii, in ziua de 22 septembrie credinciosii duc buchete de flori cu care impodobesc crucea din biserica sau din fata bisericii. Este bine sa fie biserica in care crestinii au fost botezati sau s-au cununat.

2. Nu ai voie sa uiti de recolta de toamna. Se spune ca un agricultor responsabil este in acelasi timp recunoscator lui Dumnezeu pentru roadele bogate pe care le-a dat. Taranii duc la preot, la sfintit, plante, legume sau fructe folosite in scopuri vindecatoare. Plantele capata puteri de alinare a durerilor sufletesti si a bolilor trupesti daca sunt sfintite pe 22 septembrie. De pilda, prunele sfintite vindeca copiii de bolile copilariei precum rujeola sau varicela.

3. In aceasta zi, florile se plang una alteia pentru ca stiu ca vine iarna si se vor usca. Daca vrei ca planta din camera ta este uda nu e de la schimbarea vremii: aceasta chiar plange! Stie ca va muri in curand, iar daca vrei sa o salvezi, unge-o cu mir sfintit de la o manastire apropiata si roaga staretul sau preotul-paroh sa spuna o rugaciune pentru plantele si animalele tale ca Dumnezeu sa le ocroteasca pe timp de frig.

4. Atunci cand taranii vad ca pasarile incep sa zboare in stoluri in tarile calde e bine sa arunce cu grau peste gard. Aceasta superstitie spune ca necuvantatoarele cu aripi nu vor pleca flamande si nu vor distruge recoltele de anul viitor.

5. Nu ai voie sa strangi merele sau gutuile dupa aceasta data! Se spune ca daca strangi fructele dupa ziua cu echinoctiu nu vei avea spor la munca tot anul.

6. Nu doar in tara noastra exista traditii si superstitii legate de echinoctiu. In Coreea, de pilda, se tine marele festival al recoltei numit Chuseok. Acesta dureaza 3 zile, iar agricultorii scot la parada recolta bogata. Cei care nu s-au putut bucura de roade trebuie sa iasa in piata cu speritorile de ciori de pe campuri.

7. Si in Marea Britanie se sarbatoreste echinoctiul de toamna. In mai multe orasele din Regat se fac petreceri speciale la care vedeta este dovleacul.

Poate că este una din cele mai potrivite perioade ale anului pentru a da sau descoperi un înţeles profund existenţei din perspectiva morţii şi renaşterii, şi, mai ales, pentru a înţelege necesitatea şi frumuseţea drumului nostru aparent efemer prin această lume.

Echinocţiul lunii septembrie, echinoxul de toamnă în emisfera nordică, cunoscut şi sub numele de Alban Elfed, Cornucopia, Sărbătoarea Avilon-ului, Festivalul lui Dionysus, Casa recoltei, Mabon, Noaptea vânătorii, Al doilea festival a culesului, Recolta vinului, Ziua recunostiintei vrăjitoarelor, este legat de o multitudine de mituri şi superstiţii pe cuprinsul întregii lumi şi a istoriei umane.

Animalele asociate cu echinoxul de toamnă din emisfera nordică sunt câinii, lupii şi păsările de pradă. Creaturile mitice corespunzătoare acestui eveniment astronomic sunt gnomii, minotaurii şi sfinxul.

În mitologia greacă, toamna începea odată cu întoarcerea zeiţei Persephone în lumea subpământeană a soţului ei Hades, debutul noului anotimp fiind considerat favorabil unor ritualuri de protecţie şi securitate, dar şi reflecţiei asupra succeselor şi eşecurilor din lunile anterioare.

Conform unei superstiţii evreieşti, Avram era gata să îl ofere pe Isaac, singurul sau fiu, că jertfă lui Dumnezeu, chiar în ziua echinocţiului de toamna, ocazie cu care cuţitul său s-ar fi acoperit ca prin minune cu sânge. Într-o altă credinţă ebraică , referitoare la toate echinoxurile şi solstiţiile din an, se spune că în timpul echinoxului din septembrie un precipitat misterios otrăveşte toată apa care nu a fost băută sau aruncată din vase.

Ziua Echinoxului este sărbătorită de Wicca şi alte religii păgâne sub semnul lui Mabon, zeul welsh numit şi Fiul Luminii, Marele tânăr sau Tânărul divin. Se spune că Mabon s-a născut de echinox, mama lui fiind Modron Marea Mama, Păzitoarea lumii celeilalte, Vindecătoarea, Protectoarea sau Pământul. Răpit mamei sale la vârsta de 3 ani, Mabon a reuşit să se elibereze cu ajutorul unor animale înţelepte, precum cerbul, mierla, bufniţa, vulturul şi somonul, ;din captivitatea sa misterioasă. De fapt, Mabon fusese până atunci în pântecul propriei sale mame, un loc de evoluţie şi provocare, el renăscând ca Fiu al Luminii, cu o forţă şi o înţelepciune datorate prizonieratului îndurat.

Într-o altă versiune a acestei legende, echinoxul este ziua în care Lugh, Zeul Luminii este înfrânt de geamănul şi alter-egoul său, Tanist. Povestea spune că echinocţiul este singură zi din an când Lugh este vulnerabil şi poate fi învins. Lugh stă în echilibru (vezi corespondenţa echinox-Balanţă), cu un picior pe o capră (Capricornul, semnul sub care are loc solstiţiul de iarnă) şi celălalt pe un cazan( Cancerul, vremea solstiţiului de vară). El este trădat de Blodeuwedd, virgina (Semnul Fecioarei) şi transformat într-un vultur (corespunzător semnului zodiacal al Scorpionului). Odată învingător, Tanist îi ia locul lui Lugh, atât ca rege al lumii noastre, dar şi că iubit al zeiţei Tailltiu. Este, însă, o domnie vremelnică, întrucât, odată cu începutul verii, Tanist devine Regele întunecat, Domnul iernii şi, ca atare, un suveran al unui timp depăşit. Rodul dragostei lui cu Tailltiu este un copil care vede lumina zilei odată cu Solstiţiul de Vară, o altă reîncarnare a lui Tanist, numită Copilul întunericului.

Aşa cum a procedat şi în cazul altor sărbători păgâne, biserica catolică a găsit potrivit să aşeze în calendar ziua celebrării Sfântului Mihail sau a Tuturor Sfinţilor ("Michaelmas") în preajma echinoxului de toamna , pe 29 septembrie.

Higan sau Higan-e este un ritual buddhist practicat în Japonia cu ocazia atât a echinocţiului de toamnă, cât şi a celui de primăvară. Sărbătoare naţională în perioada dinastiei Meiji (1868 - 1912), Higan era cunoscut , înainte de cel de-al doilea război mondia , sub denumirea de "Koreisai" sau Sărbătoarea străbunilor imperiali. În limba japoneză, "Higan" înseamnă "celălalt mal", o referire la spiritele morţilor care ajung la Nirvana, după ce traversează răul existenţei.Acest festival celebrează evoluţia spirituală a lumii de la tărâmul suferinţei la cea a iluminării, fiind un prilej de reamintire a celor morţi, de vizitare a mormintelor lor şi recitare a unor sutre specifice.

În China, Festivalul mijlocului toamnei, o tradiţie veche de 3000 de ani, este celebrat în preajma echinoxului de toamnă, cu ocazia Lunii Pline. Este un eveniment dedicat belşugului recoltei aduse de vara, specialitatea de mâncare specifică fiind "Prăjitură lunii", umplută cu lotus, seminţe de susan şi un ou fiert sau un fruct uscat. Acest festival reprezintă timpul reunirii familiilor, unii oameni parcurgând mari distanţe pentru a ajunge în mijlocul celor dragi. Străzile sunt decorate cu lanterne şi dansurile dragonului atrag mulţimea în aerul înmiresmat de aromele beţişoarelor parfumate.

Potrivit unei credinţe populare din occident, numai în perioada echinoxului de toamna , atunci când ziua devine egală cu noaptea, îşi face apariţia o forţă mistică care îţi da îndemâarea să aşezi un ou în echilibru stabil pe unul din cele două vârfuri sau părţi ascuţite ale sale.

Alte tradiţii şi evenimente legate de echinoxul de toamna

Echinocţiul din septembrie marchează prima zi din Mehr sau Balanţă, în calendarul iranian. Cu acest prilej are loc festivalul Jashne Mihragan sau Sărbătoarea împărtăşirii şi dragostei, în credinţă zoroastriană.

În Coreea, Chuseok este marele festival al recoltei, programat conform tradiţiei în perioada solstiţiului de toamna şi având o durată de desfăşurare de 3 zile.

Echinocţiul din septembrie era intitulat "Ziua anului nou", în calendarul republican francez, aflat în uz între anii 1793 – 1805. Republica franceză a fost proclamată în ziua de 21 septembrie 1792, următoarea zi, cea dintâi a "erei republicane" în Franţa , coincizând în acel an cu ziua echinoxului de toamnă.

În Marea Britanie, Sărbătoarea recoltei era stabilită în duminica cu luna plină cea mai apropiată de echinoxul de toamnă.