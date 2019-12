Echipa Neatza va avea un om în minus. Vezi despre cine este vorba

„Vreau să fac un anunț. Eu sunt ăla cu anunțul. Eu anunț când e cineva gravid, când se căsătorește cineva, când divorțează cineva, eu sunt ăla care aduce veștile. Doamnelor și domnilor Amalia este grav... nu, nu, am glumit. Este ultima zi a Amaliei alături de noi, pentru că profesional, ea face un pas uriaș. Mâine-poimâine s-ar putea să îi mulțumiți din avionul în care sunteți. Nu zic mai mult. Îi mulțumim pentru câțiva ani!”, a anunțat Dani Oțil.

Este vorba despre Amalia Ștefania Țîrcă, care și-a dat demisia de la Antena 1 pentru a deveni stewardesă. Colegii i-au scris pe pagina de Instagram: „După 6 ani în echipa Neatza, Amalia face un pas către o nouă carieră. Ne rămân toate momentele frumoase, zâmbetul și energia pozitivă. Chiar dacă pe undeva se ascunsă și puțină tristețe, ne bucurăm pentru tine, Amalia! Rămânem o familie”.

Amalia nu s-a lăsat mai prejos, declarând în direct: „Și eu vă mulțumesc frumos că ați fost lângă mine atâta timp și m-ați văzut în toate momentele mele. Plus că și pe Luca, care face astăzi 5 ani, l-ați văzut crescând. Astăzi face cinci ani. L-ai ținut în brațe la botez. Am stat aproape șase ani, o să-mi fie dor de voi! M-ați făcut să plâng!”

Pe pagina de Instagram mesajul a fost și mai emoțional: „Aproape 6 ani alături de acești oameni minunati. Va mulțumesc din suflet pentru toata aceasta perioada. Ati fost langa mine si cand mi-a fost bine, dar si cand am plans. Ne-am jucat toate jo urile, ne-am costumat in multe personaje, am spus mult prea multe previziuni astrologice si cate n-am facut. Nu-mi plac despartirile, dar uneori viata ne duce spre diferite cai. Multe pasiuni n-am avut, dar pe 3 dintre ele le stiti si voi : muzica, televiziunea si aviatia. Pe primele doua le-am marcat in tinerete, acum o urmez pe a 3-a. VA MULTUMESC ENORM SI VA IUBESC!”.

