Eclere cu crema de vanilie si frisca

Pentru inceput vom face cojile eclerelor. Pentru aceasta vom turna intr-un vas apa si uleiul si se vom pune pe aragaz la foc. Cand incep sa fiarba se da deoparte si se adauga toata faina odata amestecand bine pana se face un aluat. Lasam sa se racoreasca.

Adaugam apoi ouale unul cate unul pana ce le incorporam pe toate. Rezulta o compozitie nici prea subtire, dar nici prea groasa. Tapetam o tava cu hartie de copt, iar cu ajutorul unui pos facem bastonase (gramajoare). Se introduce tava la cuptor pentru 25 minute, avand grija ca in primele 10 minute focul sa fie iute si sa nu deschidem usa cuptorului, iar apoi miscoram flacara si lasam sa se coaca. In timp ce cojile cresc frumos in cuptor, pregatim crema de vanilie.

Vom pune laptele, zaharul si pastaia de vanilie la fiert. Frecam galbenusurile cu amidonul si apoi le turnam peste lapte, amestecand continuu si avand grija sa nu se faca cocoloase cand incepe sa se ingroase. Cand crema de vanilie este gata se da deoparte si se lasa la racit.

Pentru frisca vom bate smantana cu zaharul pudra pana ce se intareste.

Cojile fiind gata... se taie in jumatate si se umplu cu un strat de crema, un strat de frisca, se pune capacul si se glazureaza cu ciocolata (ciocolata topita amestecata cu smantana).

Ingredientele si cantitatile sunt aici.