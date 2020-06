Eclipsa inelara de Soare - 21 iunie 2020! Libertate sau restrictii? Cum sunt influentate zodiile!

Ziua de 21 iunie este foarte importanta atat din punct de vedere astronomic, cat si astrologic! Ziua marcheaza atat intrarea Soarelui in zodia Rac si echinoctiul de vara, cat si Luna noua in Rac si eclipsa inelara de Soare. Toate stau sub puternica influenta a lui Saturn, cea care are grija echilibrul personal intre libertate si responsabilitate, intre restrictii si exprimarea de sine.