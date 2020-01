Eclipse 2020. Care sunt datele de care trebuie să ţii cont şi ce schimbări uriaşe vor aduce în viaţa ta

Ianuarie este prima lună a anului în calendarul gregorian şi are 31 de zile. Ziua are 10 ore iar noaptea are 14 ore. Anul 2020 are 366 de zile, luna februarie având 29 de zile, fiind astfel un an bisect. Eclipsele semnifică momentul în care Luna ajunge la marginile superioare și inferioare ale orbitei sale eliptice și pot avea loc de 3-7 ori pe an. În momentul în care Luna atinge aceste noduri, aceasta se aliniază perfect cu Soarele și Pământul și formează o eclipsă.