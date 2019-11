Elena, 41 de ani, poate muri oricând. Femeia grav bolnavă are 3 copii şi trăieşte doar din pensie. "Fetiţele mele ale cui vor rămâne"

Femeia nu-și dorește multe, vrea doar să știe că le poate asigura Carinei, Daianei și lui Ingrid un trai decent, că va avea ce să le dea de mâncare la iarnă și că va avea lemne pentru a încălzi micuța lor casă, scrie wowbiz.ro.

„Dragi prieteni, sunt Constantin Gina-Elena, sunt din sat Letca-Veche, judetul Giurgiu, am 3 fetite minunate pe care le cresc singura, si o boala crunta ce mi-a furat bucuria de a trai o viata normala alaturi de ingerasii mei.

Citeşte şi Amărăciune mare într-o familie din Botoşani. Părinţii, ambii bolnavi, adorm flămânzi pentru a-şi putea hrăni cei 5 copilaşi FOTO

Sufar de proteinoza alveolara, si de cand am aflat diagnosticul viata mea s-a schimbat radical. Zi de zi depind de un aparat de respirat, concentrator de oxigen fara de care nu as putea trai. Sunt obligata sa stau conectata la acest aparat de respirat 18 ore pe zi. De asemenea, cateva luni de zile pe an stau internata la Spitalul Marius Nasta din Bucuresti", și-a început Gina povestea.

„Aceasta boala se manifesta prin lipsa de aer si apare la cel mai mic efort si se agraveaza progresiv. Orice activitate este un pericol pentru viata mea, deoarece pana si o schimbare de temperatura in mediul ambient imi poate provoca o criza, manifestandu-se prin sufocare si durere in toti muschii corpului, ulterior necesitand spitalizarea mea.

Din cauza boli nu pot munci, iar alocatiile fetelor plus infima pensie de boala pe care o primesc sunt singurele venituri pe care le am. Practic, abia reusesc sa imi acopar cheltuielile cu hrana luna de luna.

Ma cutremur la gandul ca iarna bate la usi, iar eu nu am nici o posibilitate sa imi cumpar lemnele de foc. Anul trecut, cu ajutorul asociatiei Speranta pentru Romania, am cumparat o centrala pe lemne, pentru ca eu, din cauza bolii, am nevoie de o caldura constanta, orice diferanta de caldura imi poate provoca crize. Din pacate, nu am reusit inca sa montez centrala din cauza lipsei de fonduri pentru tevi, si alte maruntisuri de care este nevoie, plus costul monoperei.

Copiii sunt cel mai mare dar de la Dumnezeu si nu merita sa sufere din cauza lipsurilor. De aceea, eu ma lupt pentru ei, pentru ca lor sa le fie bine. Singura mea rugaciune, este ca Dumnezeu sa ma tina in viata pana cand fetita cea mare sa faca 18 ani, pentru a se putea ingriji de surorile ei mai mici", a mai scris Gina Elena Constantin.

Cum pot fi ajutate Gina și fiicele ei

„Cei care doriti sa ma cunoasteati personal, sau sa ma ajutati personal si la fata locului, ma puteti vizita in sat. Letca Veche, jud. Giurgiu. Va rog, inainte de a veni sa ma sunati la numarul de telefon 0727.004.452. Daca telefonul este inchis, va rog sa lasati un SMS, in zona este prost semnalul, si va voi resuna eu.

Fac un apel de suflet la cei care doresc si pot sa ma ajute prin asociatia Speranta pentru Romania, sa o faca pentru aceste nevoie pe care le am:

Lemne de foc (pentru toata iarna);

Alimente (pentru 3 luni de zile);

Rechizite scolare (Ingrid clasa 8, Carina clasa 6, si Daiana clasa pregatitoare);

Imbracaminte (marimi la pantaloni 150, 140, 125 si la bluze 140, 130, 120;

Incaltaminte (marimi 39, 38, 29 – 30);

Fonduri petru tevi si alte marutisuri pentru a putea instala centrala le lemne (am centrala si caloriferele);

Fonduri pentru a plati manopera mesterului", a mai scris Gina Elena Constantin.