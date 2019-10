Amărăciune mare într-o familie din Botoşani. Părinţii, ambii bolnavi, adorm flămânzi pentru a-şi putea hrăni cei 5 copilaşi FOTO

O tânără care a aflat de amărăciunea familiei i s-a făcut milă şi le-a făcut cunoscută poveste pe internet, scrie wowbiz.ro.

„Povestea lor incepe acum multi ani...s-au vazut, s-au placut si s-au luat...asa cum ar spune Catalin cu o sclipire in ochi in amintirea primelor momente ale iubirii lui fata de Liliana. Au intemeiat o familie frumoasa, unita iar din dragostea lor s-au nascut cei 5 copilasi frumosi. Au adus bucurie, mandrie si caldura in casa si inimile lor.

Citeşte şi Profesoara moartă în accident alături de familie, premoniţie cutremurătoare. Ce le-a spus elevilor săi la ultima oră

Insa viata nu e mereu asemenea unei carti cu final frumos....probleme au aparut cand Catalin s-a imbolnavit fibroza pulmonara severa. Prima lovitura a venit puternic si le-a intors lumea pe dos. Sotia sa i-a ramas alaturi sustinandu-l si redandu-i speranta ca maine va putea fi mai bine. Din cauza bolii, responsabilitatile intregii gospodarii au cazut pe umerii Lilianei, insa ea nu a renuntat, a mers mai departe si a luptat cum a stiut mai bine pentru a le oferi copiilor sai tot ce e mai bun si pentru ca acestia sa nu simta durerea din spatele zambetului ei.

Nu dupa mult timp insa, viata s-a decis sa loveasca din nou...pentru ca asa e mereu....o belea nu vine niciodata singura. Liliana s-a imbolnavit si ea. Grijile si greul au doborat-o si nu a durat mult pentru a descoperi ca si ea este grav bolnava trecand prin 2 operatii grele, dintre care una aproape a facut-o sa piarda lupta cu viata. Si totusi s-a incurajat singura pentru a putea avea grija de sotul ei, de 5 copii si de casuta lor. Baiatul cel mare (de numai 11 ani) este baza ei si o ajuta cu ce poate, mergand in acelasi timp si la scoala. La o varsta atat de frageda a aflat despre problemele groaznice ale vietii. Nu a avut timp sa se bucure de copilarie.

Ar fi MULTE de spus despre ei. Despre niste oameni frumosi si curajosi ce nu si-au pierdut increderea in Dumnezeu!

Am decis sa scriu azi, aici, aceaste lucuri pentru ca i-am cunoscut personal si mi s-au lipit de suflet si am decis sa le fac cunoscuta povestea. Le admir curajul si puterea cu care infrunta viata, insa toti ajungem in punctul in care avem nevoie de sprijinul celor din jur. Nu le este usor sa faca fata cu tot tratamentul de care au nevoie si cu cresterea a 5 copii. Au fost seri in care au adormit flamanzi amandoi doar ca sa isi poata hrani copiii. Oamenii ce ii cunosc personal, ii ajuta cu ce pot: haine, alimente, bani, jucarii, carti....orice. Apelez la toti cei cu sufletul mare, oricat de putin si cu orice considerati ca puteti contribui....haideti sa le aducem macar un mic zambet.

Ei sunt din judetul Botosani, Com Avrameni. Unii dintre voi poate ii cunoasteti altii nu. Daca cineva doreste sa ia legatura cu ei, pentru a le veni in ajutor contactati-ma si eu va pun in legatura cu dansii. Imi cer scuze pentru cei ce vor fi deranjati de mesaj...Iar pentru voi restul ce ati avut rabdarea sa cititi pana la capat, va multumesc din suflet si va rog sa ma ajutati sa distribui mai departe. Astept mesajele voastre", a scris Iacob Georgiana pe Facebook.