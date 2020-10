Elena Băsescu, dezvăluiri după ce a participat la Masked Singer România: "Tata a fost singurul care a ştiut"

Elena Băsescu a cântat piesa Rihannei, „Shine bright like a diamond”, iar Inna și-a dat seama că în spatele măștii nu poate fi o cântăreață.

Elena a dezvăluit că doar tatăl ei, Traian Băsescu, a știut că participă la show-ul de pe Pro TV. De altfel, pe el l-a întrebat, înainte de a da un răspuns postului din Pache Protopopescu. ”M-am consultat cu tata înainte de a accepta propunerea. Tata a fost singurul care a știut că particip la Masked Singers România”, a spus Elena.

Și-a mai amintit că i s-a transmis că va trebui să cânte. ”De dansat o să pot, dar să cânt va fi imposibil. Asta am zis la început”, spune Elena, care avea să cânte, după ce a luat lecții de la o distinsă profesoară și cântăreață.

A glumit, în final, povestind ce i-a pus Traian Băsescu după ce a urmărit emisiunea. ”Tu ai cântat sau a fost altcineva?”, a întrebat-o fostul președinte.

Codin a mărturisit că se cunoaşte cu Elena şi clasa a zecea, au fost colegi de bancă, apoi au devenit foarte buni prieteni. "Ea a venit la mine la liceu, de atunci ne cunoaștem! Eu eram din clasa a cincea acolo, ea a venit în a 10-a. Am și fost colegi de bancă. Am devenit apoi prieteni foarte buni, am și fost, de altfel, cavalerul ei de onoare”, a fost intervenția lui Codin, de pe canapeaua din platoul Vorbește lumea.