Elena Ionescu, părăsită de soţ pentru fosta iubită. "Da, am divorţat!"

Nimeni nu a prevăzut divorţul Elenei Ionescu de Dragoș, mai ales că totul părea că merge ca pe roate, scrie viva.ro. Cei doi, părinții unui băiețel, au decis să meargă pe drumuri separate, motivul principal fiind, se pare, fosta iubită a soţului Eleni Ionescu.

"E fosta lui iubită. Căsnicia asta a unit oamenii. Dacă asta a fost menirea mea... E domnişoara asistentă cu care el a fost înaintea mea. Poate uneori e bine să se întâmple nişte lucruri ca să îţi dai seama de situaţii.. Am ajuns aici pentru că probabil a fost cel mai bine pentru amândoi. Căsnicia cu mine a unit două persoane care şi-au dat seama că sunt potriviţi. Doamne ajută să fie fericiţi! Povestea e lungă", a declarat Elena Ionescu.

Elena Ionescu a divorțat de soțul ei după un an și jumătate de la nuntă

"Da, am divorţat! Luna trecută am decis împreună cu Dragoş, de comun acord, să ne despărţim. Am vrut să ţinem totul secret pentru că genul acesta de lucruri sunt uneori personale, dar trebuie să găsim puterea să mergem mai departe! (...) Ne-am aşteptat să se întâmple asta? Nu.. dar nu suntem nici primii, nici ultimii care se despart. Totul s-a întâmplat foarte repede între noi, ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit şi în 6 luni am rămas însărcinată cu Răzvănel", spunea Elena Ionescu.