Elena Mateescu (ANM): Anul agricol este afectat de secetă pedologică puternică şi extremă. Urmează cea mai ploioasă lună

Distribuţia neuniformă la nivel regional a precipitaţiilor din ultima vreme nu a refăcut rezerva de apă din sol, unde avem secetă pedologică puternică şi extremă, a declarat, marţi, Elena Mateescu, director general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).



'Pe profilul de sol 0-100 cm discutăm de aproape toată ţara, unde seceta pedologică este puternică şi extremă. Pentru că am avut, aşa cum am spus, un interval extrem de secetos. De la 1 septembrie 2019 şi până în 25 mai 2020 cantitatea medie de precipitaţii la nivelul României însumează doar 311,9 litri/metru pătrat, însă, la nivel regional discutăm de o distribuţie neuniformă. De pildă, la nivelul zonei Dobrogea avem numai 178,5 litri/mp, în Moldova 243,8 litri/mp, iar în Muntenia 288,5 litri/mp. Practic, în aceste zone am avut cele mai lungi perioade în care cantităţile de precipitaţii au fost insuficiente faţă de consumul mare de apă al culturilor", a spus Elena Mateescu, într-o dezbatere online cu tema 'Agricultura României, potenţial imens, cum îl valorificăm? Soluţii la problemele momentului'.

Directorul ANM a menţionat că primele două decade din luna mai au adus precipitaţii la nivelul ţării. "În bună parte din ţară, ne apropiem de media climatologică a acestei luni, însă distribuţia neuniformă la nivel regional nu a refăcut rezerva de apă în totalitate (...) şi vorbim de areale din partea de Sud-Est a ţării, Dobrogea, Bărăgan, şi din partea de Sud-Est şi de Nord a Moldovei, Banat, Sudul Transilvaniei unde, în continuare, (...) deficitele de apă sunt mari', a adăugat Mateescu.



Din punct de vedere meteorologic, şeful ANM a subliniat că România înregistrează an agricol deosebit de cald, pentru că din septembrie 2019 şi până în prezent, au fost abateri termice pozitive. "După cea mai călduroasă toamnă din istoria măsurătorilor meteorologice, am avut o iarnă 2019-2020, a doua cea mai călduroasă iarnă din istorie", a precizat Elena Mateescu.



În ceea ce priveşte săptămânile următoare, caracterizate de instabilitate atmosferică, vijelii, averse, căderi de grindină, directorul ANM a subliniat că luna iunie este cea mai ploioasă lună a anului şi a verii în ţara noastră. "Aversele cu caracter torenţial cu siguranţă vor permite o uşoară refacere în continuare în stratul de sol 0-50 cm şi aceste precipitaţii vor ajuta foarte mult culturile înfiinţate în această primăvară. Însă pentru profilul 0-100 cm caracterul torenţial şi faptul că nu se înmagazinează în totalitate, tocmai datorită gradului mare de şiroire, va trebui să mai avem în continuare cantităţi de precipitaţii semnificative, pentru că deja ne situăm cu 108,4 litri/mp mai puţin, la acest moment, faţă de perioada similară din 2019", a avertizat directorul general al ANM.